القوات الجوية الدنماركية تبدأ مهمة شرطية للناتو فى أيسلندا

وأشار بيان للمكتب الصحفى لحلف شمال الأطلنطى "الناتو" إلى أن القوة الجوية الملكية الدنماركية الخامسة ستعمل جنبًا إلى جنب مع خفر السواحل الأيسلندي، وستكون فى وضع الاستعداد حتى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك كجزء من مهمة الناتو المستمرة للحفاظ على أمن المجال الجوى الآيسلندى وحمايته.
وتعتبر المهمة هى الإنتشار الخامس للطائرات المقاتلة الدنماركية فى أيسلندا، بعد عمليات نشر أخرى جرت خلال أعوام 2009 و 2010 و 2015 و 2018، حيث يرتبط سلاح الجو الملكى الدنماركى مع خفر السواحل الأيسلندى بتنفيذ مهام الردع والدفاع عن التحالف، وذلك فى إطار ارتباط وثيق بهيكل الدفاع الجوى والصاروخى المتكامل والثابت.
وقال الكولونيل فيلهلم ماى قائد القوات الجوية الألمانية: "للمرة الثالثة خلال عام 2022، فوض جرى فريق مركز العمليات الجوية المشتركة مقاتلى الناتو بمهام الشرطة الجوية فى أعالى الشمال فوق أيسلندا".
ووصلت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الملكية الدنماركية من طراز إف-16إلى كيفلافيك فى أيسلندا فى منتصف أغسطس الجارى، حيث ستتولى حماية المجال الجوى لحلف الناتو فى أقصى الشمال لمدة أربعة أسابيع.
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