نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تحذير من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية بخصوص تعبئة الوقود على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج:- حذرت مؤسسة المواصفات والمقاييس من التأكد من عداد المضخة عند تعبئة الوقود .

وقالت في منشور لها على فيس بوك : عند تعبئة الوقود، تأكّد أنّ عدّاد المضخّة على قراءة الصّفر "مُصفّر" قبل بدء التعبئة.

في حال الشّك بصحّة قراءة مضخّة المحروقات، لا تتردد بإبلاغ مؤسسة المواصفات والمقاييس على هاتف ووتساب الشكاوى 065301243 أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أيقونة الشكاوى على موقعنا www.jsmo.gov.jo ، أو عبر تطبيق "بخدمتكم"