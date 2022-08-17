بالفيديو : تساقط الامطار على طريق الصحراوي في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج- تتساقط الامطار حاليا على الطريق الصحراوي مدخل معان . ونبه مصدر السائقين من الانزلاقات . فيديو :

دوت الخليج- تتساقط الامطار حاليا على الطريق الصحراوي مدخل معان . ونبه مصدر السائقين من الانزلاقات . فيديو :

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