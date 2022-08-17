نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور و من هي الحالات المعفاة من رسوم النقل المدرسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور وهي إحدى الخدمات الإلكترونية المقدّمة من قبل نظام نور التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الطلاب في النقل المدرسي خلال العام الدراسي، ويعتبر النقل المدرسي هي خدمة إلكترونية مقدمة من قبل نظام نور تهدف إلى نقل الطلاب من وإلى مدرستهم، تحت إشراف ومتابعة من قبل وزارة التعليم السعودية، حيث تعمل الوزارة على متابعة عملية نقل الطلاب بشكل دوري، والتأكد من استخدام وسائل نقل مجهزة بأفضل سبل السلامة، وبقيادة سائقين مدربين وحاملي رخصة قيادة قانونية، ولا يمكن إغفال دور النقل المدرسي نظام نور في التخفيف من الازدحام المروري الحاصل موعد ذهاب وعودة الطلاب إلى مدارسهم.



طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور

فتبدأ عملية حجز مكان لدى نظام نور للنقل المدرسي، الذي بدوره يعمد إلى إجراء مفاضلة بين المتقدمين، وذلك وفق المسافة وعدد من الشروط، وتتم طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور وفق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة. ثم الضغط على “تسجيل دخول”. اختيار خدمة “النقل المدرسي”. ثم النقر على أيقونة “طلب النقل المدرسي للعام الجديد”. الضغط على زر “طلب النقل المدرج”. ثم النقر على “أوافق”، للموافقة على الشروط والأحكام. إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة بدقة متناهية. تأكيد رقم الجوال الخاص بولي أمر. إدخال الكود المرسل إلى رقم الجوال في المكان المخصص له. ثم الضغط على أيقونة دفع أجور التسجيل عبر نظام سداد. الضغط على كلمة نعم، وذلك لتأكيد رسالة التأكيد الخاصة بدفع رسوم الخدمة. الاحتفاظ برقم فاتورة السداد.

معايير استحقاق خدمة النقل المدرسي

وضعت وزارة التعليم السعودية مجموعة من المعايير ونقاط المفاضلة لقبول طلبات التسجيل في خدمة النقل المدرسي، وهي كما يأتي:

للطفل الأصغر أولوية في قبول طلبه. ثم للطالبات الأولوية على الطلاب. الحالة الاجتماعية لأسرة الطلاب والطالبات. ثم ينتقى الطلاب الذين أماكن سكنهم أبعد عن المدرسة. مراعاة معيار اكتمال الحد الأدنى لعدد الركاب. ثم يتم قبول الطلب بناءً على تضاريس المنطقة للطالب. ألّا تتجاوز المسافة بين مكان إقامة الطالب والمدرسة 90 دقيقة.

الحالات المعفاة من رسوم النقل المدرسي

حدّدت وزارة التعليم في السعودية عددًا من الحالات التي يتم إعفاء أصحابها من دفع رسوم خدمة النقل المدرسي وهذه الحالات هي:

في حال كان الطلاب والطالبات من الأسر المستحقة للحصول على الضمان الاجتماعي. ثم في حال كون الطالب أو الطالبة من ذوي الهمم والإعاقات الخاصة. في حال كون الطلاب أو الطالبات من مدارس الدمج.

رسوم خدمة النقل المدرسي

حدّد نظام نور التابع إلى وزارة التعليم السعودية رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، على أن يكون 200 ريال سعودي للطالب الواحد وللعام الدراسي الكامل، ودعت وزارة التعليم الراغبين بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي بالمسارعة إلى التسجيل قبل نفاذ الأماكن المحدودة المتواجدة لدى الشركة.