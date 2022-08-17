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عمر شويل - جدة كيف أعرف أني مقبول بالضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa وطريقة تعديل حالة الطلب لمعالجة بعض الأخطاء، ورقم الضمان الموحد المجاني، من أكثر الموضوعات بحثاُ، خاصة بعد إعلان نتائج الأهلية لمن قاموا بالتسجيل بالضمان الاجتماعي المطور ولم تُعلن نتائج أهلية البعض حتى الآن، بدأ التساؤل عن كيفية الاستعلام عن حالة الطلب وهل أنا مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، ومحاولة الكثيرين ممن تقدموا بطلبات التسجيل بالاتصال بالرقم المجاني الموحد للضمان المُطور للاستعلام عن هل هم مقبولون في الضمان من عدمه.

كيف أعرف أني مقبول بالضمان المطور نفاذ رقم الضمان المجاني الموحد “التسجيل كمستفيد جديد”

للإجابة على التساؤل الخاص بكيف أعرف أني مقبول بالضمان الاجتماعي المطور وأني مشمول باستحقاق الأهلية لصرف ونزول وإيداع الضمان بحسابي بالمصرف فلابد من اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور الذي قمت بالتسجيل عليه

يتم تسجيل دخولك للنظام على منصة الدعم والحماية الاجتماعية باسم المستخدم في حساب النفاذ الوطني الموحد

القيام بالنقر على أيقونة الطلبات

سيتم فتح الصفحة الخاصة بطلبك

النقر على أيقونة العين وهي على يسار الصفحة

ستظهر لك حالة طلب التسجيل الذي قدمته على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الإجابة ستكوم إما قبول الطلب أو رفضه أو أن طلب ما زال في انتظار الدراسة

طريقة تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يجب الإشارة والنوية إلى أن من مميزان الضمان الاجتماعي الجديد المطور أن التابع يزيد مستحقاته على النظام الجديد من 285 ريال إلى 550 ريال شهريا، وذلك بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل، وهي الفئة المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، أما من يزيد دخلة فالتابع تكون حصته أقل من ذلك، أما عن طريقة تسجيل جديد بالضمان المطور فيتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط التسجيل على منصة الدعم الحماية الاجتماعية

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

أدخل رقم الهوية.

تاريخ الميلاد.

رقم الهاتف الجوال.

كلمة المرور، والفيديو السابق يوضح كيفية اختيار كلمة المرور.

القيام بتأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على المربع الصغير أما إقرار الشروط والأحكام.

النقر على أيقونة تسجيل.

سيتم فح صفحة جديد وهي الصفة الرئيسية.

سجل الدخول من جديد.

قم بإدخال السجل المدني الخاص بك.

أدخل كلمة المرور التي قم باختيارها سابقاً عند بداية التسجيل.

سيتم عرض معلوماتك التي قمت بإدخالها سابقا.

سيطلب منك إدخال الحساب المصرفي الخاص بك “الآيبان”.

أنزل أسفل الصفحة وقم بتعبئة الثلاث مراحل المطلوبة.

قم بتعبئة الملف الموحد ويشمل جميع المعلومات الشخصية.

أضف بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. قم بإدخال بيانات الدخل حسب المطلوب منك.

احفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

ويجب الإشارة إلى أن الفيديو السابق يشرح بالتفصيل كيفية وطريقة التسجيل الجديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، لذا يجب مشاهدة الفيديو واتباع الخطوات حسب الشرح الوارد في الفيديو السابق.

طريقة معرفة حالة طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والاستعلام عن نتيجة الأهلية

للتعرف على طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة على حالة الطلب وهل تم قبوله أو رفضه، وكيف تعرف أنك مقبول أو مرفوض أو هناك ملاحظات على طلبك، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور .

. الضغط على أيقونة الطلبات أعلى الصفحة.

سيتم عرض طلبك.

قم بالضغط على صورة العين في أقصة يسار الصفحة.

يتم عرض تفاصيل طلبك وتشمل تاريخ تسجيل الطلب وحالة الطلب.

شروط التقديم والتسجيل والقبول بالضمان الاجتماعي المطور

التمتع بالجنسية السعودية للاستفادة من خدمات الضمان.

الحد الأدنى للدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الإقامة بالمملكة بشكل كامل.

عدم الإقامة بدور التأهيل الحكومية أو السجون.

شرط استقلالية المسكن والدخل للمطلقات والأرامل والمهجورات من شروط استحقاق راتب الضمان.

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

غير القادرين على كسب قوتهم وليس لديهم عمل من كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

العاملين بوظائف في القطاع الحكومي ودخلهم وأسرتهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

كيف تعرف أنك مقبول في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

أما عن الراغبين بالتسجيل الجديد في نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد فمنا من خلال هذا التقرير بالشرح الوافي لطريقة التقديم والتسجيل قي برنامج الاستفادة من دعم منظومة الضمان المطور الجديدة، وكذلك الشروط المؤهلة لاستحقاق دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية لاجتماعية وهي الوزارة الخاصة بالشؤون الاجتماعية السعودية.

عقوبة التسجيل المخالف لشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تتم معاقبة العائل المصروف له المعاش ولم يقم بإنفاقه على تابعيه، حيث يتم تغريمه بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، كما يتم سجنه لمدة 3 أشهر بحد أقصى.

يتم معاقبة الأفراد الذين أخذوا معاش بغير وجه حق بالعقوبات بالسجن لمدة سنة بحد أقصى.دفع غرامة حوالي 10 آلاف ريال سعودي، أو يتم معاقبة الشخص بكلتا العقوبتين.

رقم هاتف تواصل الضمان الاجتماعي المطور الموحد المجاني

الاستعلام عن خدمات الضمان المطور الإلكترونية من خلال الاتصال على الرقم الموحد وهو: 19911.

إعلان استحقاق أهلية الضمان المطور الجديد لهذا الشهر 1443

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية ، لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من يوليو، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022.

: 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022. الإعلان عن الأهلية ينم تباعاً وتدريجياً.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم والأحقية في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

تم صرف عدة دفعات حتى الآن.

الدفعة التالية من سيتم صدورها ونزول الراتب بعد التحقق.

الاستعلام عن قبول الأهلية بالضمان المطور – المنصة الوطنية الموحدة نفاذ)

عمل حساب جديد للمستخدم عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“. يحصل المستخدم على رقم سري بعد إدخال رقم الهوية الوطنية. الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. تباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

طريقة تعديل الطلب في الضمان الاجتماعي المطور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

في حال كان لديكم أي استعلامات أو استفسارات أو تساؤلات بخصوص الضمان الاجتماعي الجديد المطور، أو تجدون صعوبة في الاستعلام أو طريقة التسجيل على الرابط الجديد، أو أي من الأمور المتعلقة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين على أن نجيب على ما يصل إلينا من استفسارات وتساؤلات.