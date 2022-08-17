طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444| والفئات المستحقة

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عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 من أهم الموضوعات بحث امن قبل مواطنين في المملكة العربية السعودية للتسجيل في هذا البرنامج المهم بالنسبة لهم فهو من أحد البرامج الداعمة للمواطن السعودي والتي تقدم له المساعدات المالية وغيرها من المساعدات الأخرى الشهرية التي تساعد المواطن في رفع مستوى المعيشة وشراء مستلزمات واحتياجاته في الحياة، ومواجهة موجة الغلاء التي تفتح البلاد فيها الفترة الحالية نتيجة التقدم الاقتصادي الذي يؤثر على المواطن من الفئات المحددة لذلك سوف نعرض لهم خلال الفقرات التالية عن كيفية الاستعلام عن خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالتفصيل.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أعلنت عن أنه سوف يتم بدء استقبال طلبات التسجيل الإلكترونية من خلال الإنترنت حتى يستطيع جميع الأشخاص التسجيل بسهوله دون الذهاب إلي الجهات المعنية وتضيع الوقت والجهد فهي تحرص على مصلحة المواطن فيها المقام الأول وتوفر له كافة سبل الراحة لكي يحصل على هذا الدعم المقدم من الحكومة السعودية وتكون خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي على النحو التالي:

الضغط على رابط الضمان الاجتماعي الرسمي مباشرة. الضغط على تسجيل الدخول وإذا كان أول مره للمواطن يضغط على أنشاء حساب جديد وإذا كان له حساب على الضمان الاجتماعي يدخل البيانات المطلوبة منه. يملأ المواطن جميع البيانات الشخصية من الاسم وكلمة المرور وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية بشكل صحيح. إدخال بريد إلكتروني ورقم هاتف في المكان الصحيح الضغط على الشروط والأحكام بعد خلطه والاطلاع عليها إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم سوف يتم إدخال على المواطن عنوان السكن بالتفصيل وتحديد المدينة والشارع والحي في حالة تقديم ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم شهادة صحية وتكون من الجهات المعتمدة فيها السعودية تثبت ذلك.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي