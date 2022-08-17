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عمر شويل - جدة تجنيد الجيش السلطاني Taj.NGE.gov.GM الذي قامت وزارة العمل في سلطنة عُمان بالإعلان عنها اليوم الأربعاء 17 أغسطس أب 2022، وذلك لقبول دفعة جديدة من الضباط المترشحين للقبول بالعمل العسكري في خدمة الجيش السلطاني بالسلطنة، ويتم التقديم وفق عدد من الشروط والضوابط وخطوات محددة، ويكون التسجيل للطلاب الخريجين من الجامعات والديبلوم العام، ويتم التعرف على كافة تفصيلات التقديم والتسجيل والشروط بالدخول على رابط التقديم.

ما هو موعد تقديم الجيش السلطاني في سلطنة عُمان

أعلن الجيش السلطاني استقبال دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بالجيش السلطاني لخدمة الوطن وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 ويتم استقبال الطلبات لفترة أسبوع، على أن يتقدم الحاصلين على شهادة الديبلوم العام والجامعيين التقديم وفق الشروط العامة للعمل العسكري بالسلطنة.

تجنيد الجيش السلطاني Taj.NGE.gov.GM تسجيل التجنيد للضباط المترشحين 1444 بالرقم المدني

تقوم وزارة العمل في سلطنة عمان بتوفير الفرص المناسبة للتوظيف بين فئات الخريجين من الشباب، وقامت باستقبال تسجيلات الحريجين من الجامعات والتعليم المتوسط في الرغبة في العمل، وقد قامت بالإعلان عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بالعمل العسكري للتقديم في الوظائف العسكرية عبر البوابة الحكومية الخاصة بها، وجاء في الإعلان التالي:

“تعلن وزارة العمل و بالتنسيق مع الجيش السلطاني العُماني عن فتح باب التجنيد للضباط المرشحين حملة شهادة دبلوم التعليم العام و الجامعيين حملة مؤهل البكالوريوس لعام 2023”.

شروط التقديم في التجنيد في الجيش السلطاني 2022 – 1444

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العمانية.

يكون من الخريجين من الدبلوم العام أو من حملة الشهادات الجامعية بالسلطنة.

يتم الخضوع للفحص الطبي والحصول على الشهادات الطبية اللازمة.

يجب عمل المقابلات الشخصية واجتياز المقابلة.

يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

لا يجب أن يكون قد تم طرده من كلية عسكرية بسبب سوء في السلوك أو الأخلاق.

كيفية التواصل للاستعلام عن التسجيل والقبول

ساعات العمل: من الأحد إلى الخميس الساعة من 8:00 صباحا الى 2:00 مساء.

استفسارات عامة: [email protected]

استفسارات إعلامية: [email protected]

مركز الاتصالات المجاني : 80077575.

خطوات التسجيل في تجنيد الجيش السلطاني