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عمر شويل - جدة أسماء أوائل توجيهي الأردن في الدورة الصيفية 2022 والتي يقوم السيد وزير التربية والتعليم، السيد محمد كنانة، بالإعلان عنها حصريا على القنوات الحكومية في الأردن، وذلك بالموعد النهائي الذي قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنه، ويتم تفعيل رابط استخراج نتائج التوجيهي ليقوم طلاب كل من الشعبة العلمية والأدبية باستخراج النتائج برقم الحلوس و رقم المقعد، وتتيح وزارة التربية والتعليم فتح باب الاعتراضات فيما بعد بعد الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب بيومين أو ثلاثة.

إعلانات موقع وزارة التربية والتعليم

تُعلن وزارة التربية والتعليم غداً الأحد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، بحسب ما أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، محمد كنانة، وأضاف كنانة ، أن اجتماعا سيعقد الأحد، مع وزير التربية والتعليم وجيه عويس لبحث ترتيبات إعلان النتائج، وقال كنانة، في تصريحات سابقة إنّ “الموعد التقريبي لنتائج الثانوية العامة في 20 آب/ أغسطس” الحالي.

[أسماء أوائل توجيهي] نتائج توجيهي الأردن 2022 الدورة الصيفية (علمي – أدبي) الاستعلام بالجلوس Tawjihi

أنهى طلاب توجيهي الدورة الصيفية في مطلع الشهر الجاري، أغسطس 2022، وقامت كنترولات التصحيح بالعمل منذ اليوم الأول للاختبارات النهائية للقسمين العلمي والأدبين وبذلك أنهت تصحيح نتائج الطلاب بالشكل السريع، وبدأت لجان المراجعة بالعمل على قدم وساق، واشرت المؤشرات الأولية لنتائج توجيهي في الدورة الصيفية إلى ارتفاع في نسب النجاح بين طلاب القسمين وارتفاع في أعداد الأوائل هذا العام، ولم يصل إلى وزارة التربية والتعليم هذا العام شكاوى كثيرة عن صعوبات في امتحانات الطلاب، بل جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وفيه أسئلة للطالب الفائق.

موعد نتائج توجيهي الدورة الصيفية 2022

أتى بيان من وزارة التربية والتعليم واجتماع عام لموظفي مديريات التعليم في كافة المحافظات للوقوف على النتائج لنهائية للطلاب، وقامت اللجان باجتماعي السيد محمد كنانة وزير التربية والتعليم بالإعلان عن الموعد النهائي لنتائج الطلاب والذي يتقرر أن يكون صباح يوم الخميس 20 أب – أغسطس 2022، في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت عمان، حيث يقوم السيد وزير التربية والتعليم بالخروج على وسائل الإعلام الرسمية في هذا الموعد ويقوم بالإعلان عن أسماء أوائل توجيهي ونسب النجاح بينهم، على أن يتم تفعيل رابط النتائج على الفور ليتمكن جميع الطلاب في كافة المحافظات باستخراج النتاج برقم المقعد.

أسماء أوائل توجيهي

يتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في كل من القسم العلمي والأدبي على لسان السيد وزير التربية والتعليم، وذلك على القنوات الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويتم تقديم التهنئة على الهواء مباشرة للطلاب والذي يتم التعرف عليهم بالاسم على الهواء مباشرة صباح الخميس 20 أب أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحا على لسان السيد وزير التربية والتعليم، السيد محمد كنانة.

خطوات استخراج نتائج وأسماء أوائل توجيهي الأردن Tawjihi