إستونيا توقف مرور الشاحنات الروسية عبر الحدود لمدة ثلاثة أشهر

جدة - نرمين السيد - وأعلنت بوابة هيئة الإذاعة الوطنية الإستونية عن القرار اليوم الأربعاء، قائلة إنه "فى 18 أغسطس، ستدخل التغييرات فى حركة المرور حيز التنفيذ فى نارفا مما يعنى أن الشاحنات الكبيرة لن تتمكن من عبور حدود الدولة هنا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا"، وهذا وفقًا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

يذكر أنه تم إزالة دبابة من طراز T-34 تم وضعها فى نارفا كنصب تذكارى للجنود السوفييت فى الحرب الوطنية العظمى وتسبب هذا فى احتجاج شعبى واسع النطاق فى المدينة ذات الغالبية الناطقة بالروسية الناطقة "أكثر من 80 ٪ من السكان".