بكين تحث واشنطن على الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى مؤتمر صحفى دورى للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، معلقا على الذكرى الـ40 لبيان 17 أغسطس، وهو واحد من البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة الأساسية للعلاقات الثنائية.

وقال "وانج" إن هذا البيان، وبيان شانجهاى والبيان المشترك بين الصين والولايات المتحدة بشأن إقامة علاقات دبلوماسية، يشكلون الأساس السياسى للعلاقات الثنائية، وجوهرهم الأساسى هو مبدأ صين واحدة.

وأضاف "وانج" أنه برغم ذلك فإن الولايات المتحدة خففت بشكل كبير القيود المفروضة على العلاقات الرسمية مع تايوان وزادت الاتصالات العسكرية مع المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان انتهكت التزام الولايات المتحدة بأنها ستطور فقط علاقات غير رسمية مع تايوان، موضحا أن التمسك بمبدأ صين واحدة هو ضمانة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة والاستقرار عبر المضيق.