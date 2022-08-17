نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن .. الأشغال المؤقتة لـ 3 أشخاص استوردوا مادة "البرجابالين" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:03 مساءً - جي بي سي نيوز :- أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، قرارا بوضع 3 متهمين استوردوا كمية من مادة "البرجابالين" المخدرة من احدى الدول، بالأشغال المؤقته لمدة عشر سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم.

وفي الجلسة التي ترأسها المقدم القاضي العسكري عامر الهلسه وعضوية القاضين المقدم أيمن العموش والرائد ثامر القطيفان، أظهرت الوقائع أنه "لرغبة المتهمين الأول والثاني والثالث باستيراد المواد المخدرة من احدى الدول لغايات الاتجار بها في الأردن، التقى المتهمين الثاني والثالث بالمتهم الأول وعرض المتهم الثاني على المتهم الأول أن يقوم بمساعدتهم باستيراد المواد المخدرة من احدى الدول لغايات الاتجار بها مقابل حصوله على مبلغ مالي مقداره 500 دينار أردني".

وفي التفاصيل "قام المتهم الثاني والمتهمين الثاني والثالث بكامل إجراءات استيراد المواد المخدرة من حيث طلب المادة المخدرة باسم المتهم الأول عن طريق الانترنت ودفع ثمنها ويقوم المتهم الأول باستلامها من البريد الأردني حال وصولها، وخلال الشهر العاشر من العام 2021 وصل الطرد البريدي وبداخله المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية قادماً من احدى الدول عن طريق البريد الأردني".

"بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ولورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بهذا الخصوص، وتحركوا إلى مبنى البريد الأردني في منطقة المقابلين وجرى ضبط الطرد وبتفقد ما بداخله تم العثور على کیس كبيرة من بوردة البرجابالين الخام المخدرة باسم المتهم الأول، وعليه تم التحرك إلى منزله وألقي القبض عليه".

"بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 جرى إلقاء القبض على المتهمين جميعا في مناطق تواجدهم وضبط بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وكان من شأن يقظة إدارة مكافحة المخدرات وجهودهم في متابعة هذه القضية أثرا في ضبط المتهميين أن حال بدون إتمام المخطط الإجرامي الذي أراده المتهمين وهو (استيراد المواد المخدرة من احدى الدول لغايات الاتجار بها وتوزيعا داخل الأردن) ، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة"، وفق وقائع القضية.