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عمر شويل - جدة تثبيت القبول الموحد Heac.Gov.Om في الجامعات الحكومية في سلطنة عمان، وذلك للعام الاكاديمي المقبل 2022 – 2023، حيث قام السيد الدكتور حمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد عن الإعلان عن نتائج تسجيلات الطلاب في القبول بالجامعات في السلطنة اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 وأعلن عن الفترة المحددة والمقررة للطلاب لتثبيت التسجيل وكذلك تقديم التظلمات، كما يتم تقديم طلبات إساءة الاختيار للذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق والتسجيل.

مركز القبول الموحد 2022-2023

قام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية هذا العام بالدخول والتسجيل في دخول الجامعات العُمانية، حيث قاموا بالتسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية لوزارة التعليم العالي وفق الدرجات التي حصل عليها الطالب والنطاق الجغرافي للكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وقد استمر استقبال الطلبات من الطلاب وتعديل الرغبات إلى أجل الانتهاء من التسجيل، وتم إغلاق باب التسجيل ومراجعة البيانات والطلبات، وقد قامت المنصة بدراسة أعداد الإقبال على الجامعات والنسب المتاحة لاستقبال الطلاب في كل جامعة، وتم الأربعاء 17 أغسطس 2022 الإعلان عن نتائج القبول.

تثبيت القبول الموحد Heac.Gov.Om نتائج الفرز الأول 1444 (تظلمات – إساءة اختيار)

وقد قامت جميع هيئات ومؤسسات سلطنة عُمان باتباع النظام الإلكتروني الرقمي في القبول والتسجيل، حيث تم استبدال التسجيل الورقي بالتسجيل الإلكتروني عبر المنصة الموحدة لاستقبال طلبات الطلاب، ويتم استقبال التسجيلات ومراجعة الطلبات واستقبال التظلمات جميعه بشكل إلكتروني، ويتم التسجيل بالرقم السري لكل طالب.

عدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية بلغ 26170 طالبًا وطالبة من إجمالي الفرص الدراسية المعروضة للتنافس والبالغ عددها 27442 مقعدًا دراسيًّا، وأشار النعماني إلى أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية استوعبت ما نسبته 59.3 بالمائة من إجمالي المقبولين، حيث بلغت نسبة المقبولين في البعثات والمنح الداخلية 38.4 بالمائة من إجمالي المقبولين، وبلغت نسبة المقبولين في البعثات والمنح الخارجية 2.3 بالمائة، علمًا بأن نسبة المقاعد المشغولة بلغت 95.4 بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المتوفرة، ويعود ارتفاع نسبة المقبولين إلى حدة التنافس؛ بسبب ارتفاع المعدلات النهائية للمتقدمين الناجحين في نظام القبول الموحد، وقد شغرت نسبة 4.6 بالمائة من المقاعد الدراسية بسبب عدم توفر العدد الكافي من الطلبة المحققين لاشتراطات القبول بها.

ما هي فترة التسجيل بالقبول الموحد (الاعتراضات – إساءة الاختيار)

الإعلان عن نتائج القبول الموحد لقبول الجامعات العُمانية 17 أغسطس 2022.

يتم إتاحة 7 أيام من موعد الإعلان لتثبيت المقعد الدراسي بالقبول، لنتائج الفرز الأول.

يكون موعد تثبيت القبول الموحد للفرز الأول الخميس 18 أغسطس 2022 وحتى الأربعاء المقبل.

بينما يكون موعد تقديم إساءة الاختيار 4 سبتمبر 2022.

ما هي خدمة إساءة الاختيار

يكون تسجيل إساءة الاختيار للطلاب الذين تم قبولهم في جامعات ويرغبوا في التسجيل في كليات اقل منها، ويتم إتاحة الأماكن التي قاموا بتركها لغيرهم من الطلاب للحصول عليها، ويتم الحصول عليها شرط أن يكون الطالب الذي يحصل على المكان متوافق في الشروط من حيث التسجيل والدرجات الخاصة بالقبول.

كيفية تثبيت القبول الموحد والتسجيل في الخدمات المساندة