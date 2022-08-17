نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر https://tawjihi.jo/رابط استعلام نتائج التوجيهي الاردن 2022 اعلان النتيجة الثانوية العامة بالمملكة الهاشمية حسب الاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام نتائج التوجيهي الاردن 2022 حالة من الترقب والانتظار الكبير من قبل الطلاب واولياء الامور في جميع أنحاء الاردن بشأن التعرف على نتيجة امتحانات التوجيهي في الاردن 2022، وهي نتائج امتحانات الدور الاول الثانوية العامة التي قد انتهى منها الطلاب خلال الفترة الاخيرة بناءً على الجدول الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية، وقد كشفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم الاردنية عن موعد اعلان نتائح الطلاب وكذلك كيفية الحصول على النتيجة الكترونيا، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على التعرف على رابط نتائج التوجيهي 2022 في الاردن وموعد اعلان النتيجة.

رابط استعلام نتائج التوجيهي الاردن 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

اعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية بشكل رسمي أن اعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج الخاصة بجميع طلاب التوجيهي في الاردن قد اوشكت على الانتهاء، وتستعد الوزارة باعلان النتائج التي تعلن مباشرة عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الاردنية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

يتم الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية مباشرة.

من ثم يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الاردن 2022.

ثم يتم ادخال رقم المقعد الخاص بالطالب والاسم بشكل صحيح.

يتم كتابة كافة التفاصيل المطلوبة ثم اختيار ايقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر مباشرة من خلال الموقع.

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة في الاردن 2022

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم الاردنية رسميا أنه من المقرر ان يتم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج والدرجات الخاصة بجميع الطلاب، على أن يتم طرح النتائج بعدما يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الاردني، حيث أكدت الوزارة ان نتائج الطلاب من المتوقع ان تظهر في النصف الاخير من شهر اغسطس، وتحديدا في يوم الخميس الموافق 18 من شهر اغسطس، حيث كانت الطلاب قد انتهوا من أداء امتحانات الدور الاول رسميا في يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو، والتي كانت قد بدأت في شهر يونيو، بناء على مجموعة من الضوابط والشروط والاجراءات التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم الاردنية.