حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 07:25 مساءً - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إقالة روسيا لقائد أسطول البحر الأسود بعد انفجارات استهدفت شبه جزيرة القرم.

وفى وقت سابق اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بمحاولة تشجيع الأعمال العدائية الممتدة في أوكرانيا كجزء ‏مما وصفه بجهود واشنطن المزعومة للحفاظ على هيمنتها العالمية.‏

وفي كلمة أمام مؤتمر أمنى حضره مسؤولون عسكريون من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، أعاد بوتين التأكيد على ‏مزاعمه بأنه أرسل قوات إلى أوكرانيا ردا على قيام واشنطن بتحويل البلاد إلى حصن "مناهض لروسيا".‏

قال بوتين: "إنهم بحاجة إلى صراعات للحفاظ على هيمنتهم لهذا السبب حولوا الشعب الأوكراني إلى وقود ‏للمدافع. يُظهر الوضع في أوكرانيا أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الصراع، وهي تتصرف بنفس الطريقة تمامًا ‏في محاولة تأجيج الصراعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".