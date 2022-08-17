ترامب وFBI.. قصة أزمة رئيس أمريكا السابق (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويكشف الفيديوجراف، أسباب الأزمة وتبعات مداهمة مقر إقامة ترامب، حيث أثارت غضب النواب الجمهوريين، واتهموا الديمقراطيين باستغلال أجهزة الدولة كأسلحة فى معركة انتخابية. واعتبر ترامب، أن ما تعرض له اضطهاد سياسى ودافع عن تواجد الوثائق فى منزله، قائلا إنها "رفعت عنها السرية وكان سيسلمها إلى وزارة العدل إذا طلب منه ذلك".

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