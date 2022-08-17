بلغاريا تحظر تصدير الأخشاب بسبب تضاعف أسعار الحطب

جدة - نرمين السيد - وأضاف "يرتشيف"، أن سعر المتر المكعب من الحطب المنشور والمقطع كان يبلغ "47 - 52 دولارا"، أما الآن فعلى من يرغبون بشراء الحطب لاستخدامه للتدفئة فى الشتاء فيجب عليهم دفع "94 دولارًا" للمتر المكعب.
وأوضح أن هناك العديد من المشاكل فى الزراعة، كما أن هناك نقصًا فى الأخشاب، لذلك سيتم وقف تصدير الأخشاب إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبى.
وتصاعد الوضع المتعلق بالتدفئة فى بلغاريا فى نهاية أبريل، عندما أوقفت شركة "غازبروم" عمليات توريد الغاز إلى هذه الدولة بسبب رفض سلطاتها تسديد قيمته بالروبل بموجب الخطة الجديدة.
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