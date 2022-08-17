كيفية تنزيل GTA Trilogy Definitive Edition على PlayStation: دليل التحميل خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة كيفية تنزيل GTA Trilogy Definitive Edition ،تتوفر لعبة GTA Definitive Edition Trilogy الآن لأجهزة PlayStation 4 و 5 و Xbox One و Xbox Series X / S و Nintendo Switch والكمبيوتر الشخصي، إصدار الكمبيوتر الشخصي حصري لمتجر Rockstar Games Store ، بينما تتوفر إصدارات وحدة التحكم على الأنظمة الأساسية الخاصة بها. سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال لمالكي PlayStation كيفية تحميل GTA: The Trilogy – Definitive Edition وتثبيته على وحدات التحكم الخاصة بهم.

كيفية تنزيل GTA Trilogy Definitive Edition

GTA Trilogy Definitive Edition: كيفية تنزيل اللعبة على وحدات تحكم PlayStation اتبع الخطوات التالية :

أولا يجب على اللاعبين تحديد الزر “إضافة إلى عربة التسوق” لإجراء عملية تحميل وتنزيل اللعبة (الصورة عبر متجر PlayStation)

يمكن للاعبين الذين يمتلكون وحدة تحكم PlayStation من خلال تنزيل GTA Definitive Edition Trilogy من متجر PlayStation يمكن تحقيق ذلك باتباع الخطوات المحددة:

يمكن للاعبين زيارة متجر Rockstar Games Store ، والذي سيحولهم إلى موقع PlayStation الإلكتروني. يمكنهم أيضًا زيارة متجر PS مباشرةً يجب على اللاعبين تحديد الزر “إضافة إلى عربة التسوق” لتنزيل اللعبة. يمكن أيضًا زيارة متجر PS من وحدة تحكم PlayStation نفسها. بمجرد إجراء عملية التنزيل ، ستتم إضافة GTA Definitive Edition Trilogy إلى مكتبة اللاعب ، ويمكن لمالكي PS5 بعد ذلك العثور على اللعبة على وحدة التحكم الخاصة بهم من خلال الانتقال إلى Games Home> Game Library. يحتاج مالكو PS4 إلى الانتقال إلى Library> Buyed. يجب على أولئك الذين يستخدمون متصفح الويب تسجيل الدخول إلى PlayStation.com وتحديد My PlayStation> Game Library. من ناحية أخرى ، يجب على مستخدمي تطبيق PlayStation فتح التطبيق وتحديد مكتبة الألعاب.

خطوات تنزيل لعبة GTA Definitive Edition Trilogy

لبدء تنزيل اللعبة يجب على اللاعبين تحديد GTA: The Trilogy – Definitive Edition من مكتبتهم الخاصة (اعتمادًا على وحدة التحكم) والنقر فوق تنزيل . سيتم الانتهاء من التثبيت تلقائيًا.

يمكن بعد ذلك تشغيل GTA Definitive Edition Trilogy على وحدة التحكم المختارة (PlayStation 4 أو 5).

تجدر الإشارة إلى أن الثلاثية تكلف 59.99 دولارًا على كل من وحدات تحكم PlayStation ، على الرغم من أن لاعبي PS4 يمكنهم ترقية لعبتهم إلى إصدار PS5 جنبًا إلى جنب مع ترقية وحدة التحكم.

حيث استحوذت لعبة Definitive Edition Trilogy على حوالي 38.74 جيجا بايت على وحدات تحكم PlayStation عند الإطلاق ، استغرق GTA 3 5.293 غيغابايت ، ونائب المدينة 10.768 غيغابايت ، وسان أندرياس بحاجة إلى 22.679 غيغابايت. ومع ذلك ، فقد أدى التحديث الرئيسي الأخير إلى زيادة حجم الملف بأكثر من 2 جيجابايت (300 ميجابايت لـ GTA 3 و 900 ميجابايت لـ Vice City و 1.1 جيجابايت لـ San Andreas).