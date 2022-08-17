نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق طريقة جديدة بالخطوات شحن شدات ببجي أزاي تحصل على 10 إلف شدة وتلعب برحتك في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي والحصول على 10 الف شدة pubg uc، يحتاج من المستخدمين التوجه إلى المواقع المسؤولة عن عملية الشحن وشراء الشدات منها، ويفضل الشحن باستخدام الرابط الرسمي للشحن خاصةً وأن الموقع القديم الذي كان يستخدمه الأفراد في الشحن قد تم إلغائه والاعتماد بشكل كلي على الموقع الرسمي وذلك بعد أن أصدرت الشركة الإصدار الجديد للعبة والذي أضاف إليها بعض التحديثات الجديدة والمميزة الأمر الذي زاد من إقبال الأفراد عليها.
شحن شدات ببجي والحصول على 10 شدة
من المؤكد أن طريقة الشحن هذه طريقة مضمونة جدًا وقانونية وغير مهكرة، حيث يتم من خلالها إرسال الشدات على رقم الايدي الخاص باللاعب وذلك بعد تنفيذ الآتي:
- في البداية لابد من فتح الرابط التالي pubg 2020.
- بعد فتح الرابط سوف يظهر لك مستطيلين الأول عبارة عن اسم المستخدم أم الثاني فهو عبارة عن النظام الذي يعمل به هاتفه سواء كان أندرويد أو أيفون.
- ضرورة كتابة الاسم المستخدم في لعبة ببجي، بالإضافة إلى تحديد نظام الهاتف المثبت عليه اللعبة.
- التأشير على المستطيل المكتوب عليه “تمكين الحصول على الشدات”، ثم التأشير على كلمة “اتصل”.
- بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف تلاحظ وجود قائمة موجود بداخلها كمية الشدات المشتراة، ولكي يتم إضافتها إلى حسابك يجب النقر على كلمة “استمرار”.
- سيقوم الموقع بالبحث عن حساب اللاعب ورقم الأيدي الذي يمتلكه لكي يرسل له الشدات في غضون خمس دقائق.
أسعار شحن شدات ببجي
يمكن لكل الأفراد شحن شدات ببجي من الآن وباستخدام الموقع الحديث الذي تم إنشاؤه حديثًا، هذا الموقع يطلب تسجيل معلومات اللاعب المتمثلة في الايميل، ثم سداد مقابل الشحن، وفقًا للأسعار التي سوف يتم عرضها في الآتي:
- يمكن شحن 63 شدة بمقابل مالي يبلغ حوالي 10.6 جنيه مصري.
- أو شحن 198 شدة بمقابل مالي يبلغ حوالي 48 جنيه مصري.
- أو شحن 690 شدة بمقابل مالي يبلغ حوالي 160 جنيه مصري.
- أو شحن 1995 شدة بمقابل مالي يبلغ حوالي 400 جنيه مصري.
- أو شحن 4000 شدة بمقابل مالي يبلغ حوالي 805 جنيه مصري.
- أو شحن 8400 شدة بمقابل مالي يبلغ حوالي 1610 جنيه مصري.
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