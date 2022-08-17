نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 احيائي/ تطبيقي/ أدبي جميع المحافظات عبر موقع epudie.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 احيائي و تطبيقي والفرع الأدبي، والذي سوف يعرض للطلاب النتيجة في جميع المحافظات عبر موقع epudie.iq الرسمي المخصص من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية، ولا يمكن أن يقتصر إعلان النتيجة عبر هذا الرابط فقط، حيث إن موقع النجاح ونتائجنا وكذلك موقع السومرية يقوم بعرض نتائج سادس اعدادي 2022 بالاسم ملفات pdf، لذلك عليكم ترقب إعلان النتيجة في نهاية الاسبوع الجاي أو مطلع الأسبوع المقبل من خلال واحد من تلك المواقع الإلكترونية السابق توضيحها، علما بأن وزارة التربية العراقية أعلنت أن ظهور النتيجة يتم في خلال 10 ايام من انتهاء الامتحانات.

الآن رابط نتائج السادس الاعدادي 2022

نوفر لكم الان رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 برقم المقعد واسم الطالب، وذلك عبر لينك موقع وزارة التربية العراقية المخصص لخدمة الطلاب والطالبات في العراق، علما بأن النتيجة لم تظهر حتي الآن وسوف نوضح لكم اخر التقارير حول موعد إعلان نتائج السادس اعدادي 2022 في العراق، خاصة أن حالة الترقب والانتظار تتزايد خلال تلك الفترة مع اقتراب إعلان النتيجة، وسوف نوفر لكم رابط الوزارة الرسمي وخطوات توضيحية لكيفية استخدام هذا الرابط للحصول على النتيجة.

موعد إعلان نتائج سادس اعدادي 2022 في العراق

من خلال تصريحات وزارة التربية العراقية نؤكد أن نتيجة سادس اعدادي 2022 العراق ستصبح متاحة خلال الساعات القادمة، حيث إن الوزارة تؤكد أن اعمال تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات تتم في خلال عشرة أيام إلي أسبوعين من انتهاء الامتحانات، وعلي هذا الأساس يتوقع البعض إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الجاري، أو بحد أقصي مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة التربية والتعليم العراقية لم تعلن أي قرار رسمي حول ميعاد إعلان نتائج الطلاب.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2022

من أجل استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 عموم المحافظات، عليك اتباع بعض الخطوات للحصول عليها بسهولة وسرعة، وسوف نوفر لكم شرح بتلك الخطوات في الأسطر القادمة، وفي الوقت نفسه نشير إلي أن وزارة التربية العراقية صرحت بأن اعمال التصحيح تمت بالفعل ونسب النجاح جيدة، كذلك أكدت أن اعمال معالجة الدرجات الحرجة قائمة خلال الساعات القادمة

زيارة موقع وزارة التربية العراقية .

. تسجيل رقم المقعد واسم الطالب.

الخطوة الأخيرة النقر علي كلمة اعرض النتيجة.

في حالة ظهور النتيجة سوف نشير لكم علي التعليقات الخاصة بكم في صندوق الوصف المتاح للمتابعين الكرام في نهاية هذا التقرير، ويمكنكم ترك أي تساؤل في هذا الصندوق لنقدم لكم اي معلومات تبحث عنها من المصدر الرسمي.

اخر تقارير وزارة التربية العراقية حول النتيجة

نتابع معكم دائما كافة ما تصرح به وزارة التربية العراقية من تقارير حول نتائج السادس الاعدادي 2022 برقم المقعد، وقد أوضحت مصادر في الوزارة إن نسبة النجاح مطمئنه جدا، وان نحو 4 مواد تم الانتهاء كليا من تصحيحها ورصد الدرجات بها، أما مادة اللغة الإنجليزية لم يصدر أي تصريحات بشأنها حتي الآن، وسوف نوافيكم بالمستجدات خلال الساعات القادمة.

تزايدت اعمال بحث الطلاب في العراق عن موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عموم المحافظات، إلا ان وزارة التربية العراقية لم تصرح باي ميعاد رسميا حول موعد إعلان نتائج الطلاب، وفي الوقت نفسه يبحث العديد من الطلاب عن موعد إعلان نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني، ولكن بالفعل لم تحدد أي ميعاد رسميا بإعلانها حتي الان، إلا أن وزير التربية العراقية أشار إلي احتمال إعلان نتيجة الدور الثاني مطلع شهر أيلول.

درجات المساعدة لطلاب السادس الاعدادي 2022

من المتعارف عليه أن وزارة التربية العراقية تحرص علي مصلحة الطلاب، ومن ثم تقوم الوزارة بمنح الطلاب والطالبات بعض الدرجات المساعدة وذلك لمعالجة الدرجات الحرجة، ومن ثم يسأل الطلاب علي عدد تلك الدراجات، حيث تشير بعض المصادر الي كونها 10 درجات، إلا أن وزارة التربية العراقية تسمح فقط بنحو 5 درجات.