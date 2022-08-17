نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمتوسطي الدخل سيارات 2023 بدون مقدم والقسط الأول والثاني مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات الجديدة أحدث موديل، تمتاز بأنها تقدم أفضل السيارات لأنواع كثيرة تهم جميع الأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومنها سيارات موديل 2023، وهذه السيارات تحتوي على الكثير من الكماليات التي تحتاج إليها، بجانب أنها تقدم بعرض للأفراد متوسطي الدخل من يحصلون على دخل شهري بسيط فيمكنهم الحصول على السيارة بإجراءات سهلة وبسيطة عند اكتمال الشروط المطلوبة، ويمكنك استخدام حاسبة التمويل حتى تحصل على البرنامج التمويلي المناسب لك ولراتبك الشهري.

عروض سيارات 2023

يمكنك امتلاك أحدث السيارات الجديدة والمستمرة حتى نهاية شهر أغسطس 2022، سيارة مستعملة بقسط 752 ريال، والسيارات لموديلات متنوعة وبأقساط شهرية بسيطة في متناول أيدي الجميع، ومن أهم مميزات الشركة التي تقدم عروض السيارات أنك سوف تحصل على السيارة بدون دفع أي مقدم، ولن تحتاج إلى كفيل، والرسوم الإدارية مجانية، والقسط الأول والثاني مجاني، وفترة سداد سعر السيارة للتمويل يستمر حتى 60 شهرا، ومن ضمن السيارات داخل العرض هي سيارة هيونداي أكسنت، إلنترا، كونا، سوناتا، بسعر مميز لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وسوف تحصل على السيارة بضمان وفق الاتفاق بين العميل والشركة.

شروط السيارات الجديدة

متوفر لك التمويل بدون كفيل في حالة وجود سجل ائتماني جيد، قرض للمتقاعدين 300 ألف ريال، وأن تحصل عليه بدخل شهري متوسط لا يقل عن 3000 ريال للموظفين والمتقاعدين، وأن تكون على رأس العمل لمدة شهر للموظف بالقطاع الحكومي، ولمدة ثلاثة أشهر للموظف بالقطاع الخاص، والرسوم الإدارية د اخل العرض مجانية ولكن في الحالات الأخرى فأنها تكون 1% من قيمة المبلغ التمويلي، ويتم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تحصل على التمويل بإجراءات غير معقدة.

طريقة التقديم لطلب التمويل

يتم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي من بينها صورة الهوية الوطنية، أو صورة من جواز السفر، والعنوان الوطني داخل المملكة، وإجمالي الدخل الشهري وخطاب تعريف بالراتب، وتعبئة نموذج الطلب للحصول على السيارة، وإرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات الجديدة والسيارات المستعملة، والاتصال هاتفيا على رقم خدمة العملاء على الرقم 8002442211 للاستفسار عن العروض المتوفرة، أو الفروع داخل المملكة والأقرب لك يمكنك التوجه إليه وتختار سيارتك من خلال الفرع.