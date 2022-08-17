عااجل درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 لكل الكليات والمعاهد المصرية بالحد الادني على موقع التنسيق

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عمر شويل - جدة عااجل درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 لكل الكليات والمعاهد المصرية على موقع التنسيق نوافيكم بها الآن حيث فى صباح الغد الموافق الثامن عشر من أغسطس تبدأ وزارة التعليم العالي من أعمال تلقي رغبات الطلاب على تلك المرحلة المقرر على ان تمتد بموجب تصريحات وزارة التعليم العالي حتى صباح الاثنين المقبل على شكل نستعرضها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري بشكل تفصيلي

درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم، حيث بدأت وزارة التعليم العالي عمليات تسجيل رغبات الطلاب على تلك المرحلة فى مرحلة اكد عليها معالي الدكتور محمد أيمن عاشور معالي وزير التعليم العالي على أنها ستستقبل نحو 270 ألف طالب وطالبة بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وعلمي علوم، على ان من المقرر على ان تستقبل تلك المرحلة الطلاب بحد أدني 60% بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية وحد أدنى 58% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي، على ان يؤكد معالي الوزير على ان هناك عدد كبير من الأماكن الشاغرة التي من المقرر فيها ان تستقبل الطلاب فى الشعبة الادبية وكذلك العلمية، عليه نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان طرق التسجيل على تلك المرحلة اون لاين

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية

يكون التسجيل على المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق 18 أغسطس حتى يكون التسجيل على تلك المرحلة على النحو التالي:-