كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، ارتفاع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر، وذلك بتسجيل 180 ألفا و803 إصابات جديدة من بينها 567 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و682 ألفا و816 إصابة .

وذكرت السلطات الصحية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب - أن حصيلة الإصابات الجديدة زادت بنحو 20% عن الحصيلة البالغة 151 ألفا و 792 إصابة المسجلة قبل أسبوع.

وقال كيم سونغ-هو رئيس مكتب إدارة الكوارث بوزارة الداخلية الكورية، إنه من المتوقع أن يؤدي زيادة عدد المسافرين في موسم العطلة الصيفية وعطلة يوم التحرير الوطني الكوري الممتدة الأخيرة إلى زيادة تفشي العدوى هذا الأسبوع.