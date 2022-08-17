فنلندا: لن نلغى تأشيرات شنجن للمواطنين الروس

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الفنلندى بيكا هافيستو فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإستونى أورماس رينسالو فى هلسنكى اليوم الأربعاء إن فنلندا ليس لديها نية لإلغاء تأشيرات شنجن التى تم إصدارها بالفعل للمواطنين الروس.





وقال الوزير - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن "هلسنكى لن تتخذ أى إجراء بشأن تأشيرات شنجن التى تم إصدارها بالفعل للمواطنين الروس وستظل سارية المفعول، ولن تقيد فنلندا إصدار تأشيرات الدراسة والعمل وستستمر فى قبول الطلبات من المسافرين لأسباب عائلية".

يذكر أن إستونيا ستتوقف غدا الخميس عن السماح بدخول الروس بتأشيرات شنجن الصادرة، كما أوضح وزير الخارجية الإستونى أورماس رينسالو، ستظل التأشيرات سارية، لكن حامليها سيخضعون لعقوبات، أى سيتم حظر دخولهم إلى إستونيا.

وأضاف أن تالين تخطط لمواصلة "مناقشة هذه القضية على مستوى الاتحاد الأوروبى والسعى إلى فرض عقوبات ضد السياحة من روسيا".

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية قيودها الخاصة وعلى وجه الخصوص، اعتبارًا من 1 سبتمبر، ستقلل الدولة عدد التأشيرات السياحية الصادرة للروس بمقدار 10 مرات مقارنة بالمستوى الحالى.

كما اقترحت وزارة الخارجية الفنلندية تقديم نوع جديد من التأشيرات الإنسانية لتسهيل سفر النشطاء المدنيين والصحفيين ودعت إلى تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة بين روسيا والاتحاد الأوروبى.