اليابان وبريطانيا تجريان محادثات حول تطوير طائرات مقاتلة مشتركة

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر يابانية مطلعة اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع اليابانية تجرى محادثات حاليا مع نظيرتها البريطانية لتطوير طائرة مقاتلة جديدة بشكل مشترك، فى محاولة للاستفادة من تقنيات كلا البلدين وخفض تكاليف الإنتاج.





وأفادت المصادر - حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - أن وزارة الدفاع اليابانية تهدف لدمج خطط تطوير لطائرة مقاتلة من طراز إف-2 التابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية مع خطط لطائرة قيد التطوير حاليا فى بريطانيا.

وقالت المصادر إن الحكومة اليابانية تأمل فى الانتهاء من خطة التطوير المشتركة مع الجانب البريطانى بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تدخل الطائرات المقاتلة اليابانية من الجيل التالى الخدمة بحلول عام 2035، بعد تقاعد المقاتلات من طراز إف-2، والتى دخلت الخدمة لأول مرة فى عام 2000.

وتعمل وزارة الدفاع البريطانية على مشروع بحثى بعنوان "بى أيه إى سيستمز تيمبست" لتصميم وتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس لصالح القوات الجوية الملكية البريطانية، ومن المقرر أن الطائرة ستدخل الخدمة فى 2035، لتكون خلفًا لـ"يورو فايتر تايفون" فى القوات الجوية الملكية البريطانية.

وتتوقع قوات الدفاع الذاتى اليابانية والجيش البريطانى استخدام الطائرات المقاتلة الجديدة فى عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة، لذلك يخططون لتلقى المساعدة من واشنطن لضمان التشغيل المشترك مع الجيش الأمريكى.

وقد تنضم إيطاليا - التى ستشارك فى برنامج الطائرات المقاتلة البريطانية - إلى المشروع المشترك بين اليابان وبريطانيا.