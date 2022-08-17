نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : السجن 10 سنوات لاب هتك عرض ابنتيه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- اقرت محكمة التمييز بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحبس رجل من الجنسية السورية ويعيش في الاردن بتهمة هتك عرض ابنتيه مدة 10 سنوات و8 اشهر .

وتعود التفاصيل لعام 2014 عندما شاهدت الزوجة قيام الاب بممارسة الرذيلة مع ابنته وعليه جرت المحاكمة .

وبحسب القضية : فان الرجل المذكور قام بالتسلل الى غرفة ابنته ليلا ومحاولة هتك عرضها الا انها قامت بالصراخ مما استدعاه الخروج من الغرفة ومن ثم قام مرة اخرى بالذهاب الى سريرها ليلا ومارس الرذيلة معها .

ولم يكتف بذلك وبعد مرور عامين اقدم ايضا على هتك عرض ابنته الثانية وتحرش فيها على مرآى والدتها التي قامت بتقديم الشكوى .