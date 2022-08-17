الاردن : ذوو الفتاة التي استؤصلت كليتها السليمة يرفعون هذه اللافتة - صورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- علق ذوو المريضة التي استؤصلت كليتها السليمة في مستشفى الزرقاء الحكومي هذه اللافتة التي يشكرون فيها كل من وردت اسماؤهم فيها ، في انتظار المرحلة الثانية من العلاج وفق ما كتبوا نهايتها .

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