نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصدر :تلوث شواطئ مصرية ببقع نفط يعتقد أنّ مصدرها سفينة رست في العقبة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- حذرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية المصرية من بقع نفط في مياه البحر الأحمر في منطقة دهب.

ويظهر وجود تلوث في عدة مناطق في منطقة البحر الأحمر قبالة الشواطئ المصرية. وقال بلاغ للغرفة الذي وصل نسخة منه الرأي الالكتروني انه جرى رصد بقع نفط في أماكن متفرقة على ساحل مدينة دهب، في منطقتي العصلة والمشربة، متوقعا ان يكون مصدر التسرب النفطي من منطقة ميناء العقبة إثر حدوث تسرب نفطي من إحدى السفن إلى مياه البحر الأحمر منذ يومين.

ونوه البلاغ إلى أن وزارة البيئة تعمل مع السلطات المحلية في دهب على السيطرة على بقع النفط وتنظيفها ، وفق الرأي .

وطلبت الغرفة من أعضاء الغوص والأنشطة البحرية التواصل معها للإبلاغ في حالة رصد أي بقع نفطية على ساحل مدينة طابا أو شرم الشيخ، كما أوصت بتجنب السباحة أو ممارسة السنوركل في منطقتي العصلة والمشربة حتى الانتهاء من تنظيف المياه والتوجه إلى مناطق أخرى غير متأثرة.