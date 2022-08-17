نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالتفاصيل .. مسودة : تغريم المعتدين على غابات في الاردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- تتوجه رئاسة الوزراء لإقرار نظام الغابات والمتنزهات والحدائق العامة لأمانة عمان لسنة 2022 والذي يعاقب المعتدين على تلك الأراضي بغرامات مالية.

ووفق مسودة النظام والمنشورة عبر موقع ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، فإن العقوبات شملت المعتدين على المناطق المخصصة للغابات والمتنزهات والحدائق العامة، سواء ممن يقتطعون أجزاء بغية الاستخدم أو إدخال المواشي أو من يقومون بطرح الأنقاض والمخلفات أو من يتسببون بإشعال النار داخلها.

كما فرضت المسودة غرامات على كل من يقوم بإلقاء النفايات من مركبته‎ في تلك المناطق، أو قطع الأشجار أو نباتات الزينة أو ‏أجزاء منها أو التسبب بإلحاق الضرر بالألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل الغابات.

وفي التفاصيل، فإنّ الحكومة ستفرض غرامة مقدارها‎ ‎من 300- 500 ‎دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب ‏بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على الفور وعلى نفقة المعتدي ويتم مصادرة الأدوات التي تم ضبطها في ‏موقع الاعتداء كما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بالاعتداء على الغابات والمتنزهات والحدائق‎ ‎العامة التابعة لأمانة عمان‎ ‎بإقامة اي ‏منشآت عليها أو مارس أعمال الحفر أو الحراثة أو الزراعة دون ترخيص أو موافقة مسبقة من الأمين‎.‎

كما يعاقب بغرامة مقدارها‎ ‎من 100-200 دينار كل من قام بالاعتداء على زاوية سياج أو جسر بإزالته أو العبث ‏به وإلزام الشخص المعتدي بإعادة الوضع على ماكان عليه‎ .‎

‎ويعاقب‎ ‎بغرامة مقدارها من 350-500 دينار كل من يقوم بإدخال المواشي أو الخيل أو ‏الجمال او اي من الحيوانات داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة دون ترخيص او موافقة مسبقة من الأمين‎.

ويعاقب‎ ‎بغرامة‎ ‎مقدارها من 50-100 دينار كل من يقوم بإلقاء النفايات من مركبته‎ ‎داخل الغابات ‏والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة‎ ‎

كما يعاقب بغرامة مقدارها بالعقوبة نفسها من 200-500 دينار كل من يقوم بطرح الانقاض‎ ‎والمخلفات ‏المحملة في مركبته سواء كانت سائلة او صلبة او أي مواد ملوثة‎ ‎للبيئة داخل الغابات‎ ‎والمتنزهات‎ ‎والحدائق‎ ‎العامة التابعة للأمانة‎ .‎

‎ويعاقب‎ ‎كل من قام أو تسبب بإشعال النار داخل الغابات أو المتنزهات والحدائق العامة التابعة للامانة والحق الضرر بالثروة الزراعية ‏وأدواتها يعاقب بغرامة مقدارها من 300-500 دينار عن كل شجرة لحقها الضرر نتيجة قيامه بإشعال النار‎ .‎

ويعاقب بغرامة مقدارها بين 300-500 دينار كل من قام بقطع الأشجار أو نباتات الزينة أو ‏أجزاء منها ومصادرة أداوت القطع المضبوطة من قبل موظفي الامانة ممن يحملون صفة الضابطة العدلية‎.

و‎يعاقب كل من تسبب بإلحاق الضرر بالألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة ‏بغرامة مقدارها (500) خمسمائة دينار عن كل لعبة أو عمل من الأعمال الجمالية تسبب بإلحاق الضرر أو الأضرار بها‎.