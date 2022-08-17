نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات للحصول على إعفاء من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الراجحي من أكثر البنوك شهرةً وفخامةً في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا الهامة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها، ويبحث العديد من المواطنين السعوديين عن بعض أهم القروض الشخصية التي يقدمها مصرف الراجحي وقدم مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والمتقاعدين، من بينها خدمة البنك للإعفاء والتي يقدم لها عددًا كبيرًا من التمويلات= والقروض التي تساعد مستهلكيها في الظروف المعيشية الصعبة التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد نتيجة انتشار الفيروس، وأعلن مصرف الراجحي أن جميع عملائه بمن فيهم أولئك الذين فقدوا أو تضرروا من حساب مصرف الراجحي، سيكونون غير قادرين على دفع رسوم الصرف في أي من المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على قرض من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويلاً للأفراد والمنازل والسيارات بضمانات. يتم تقييم هذه الخدمات من قبل المواطنين السعوديين فقط إذا كان مقدم الطلب يعمل في القطاع العام ويتلقى راتبًا شهريًا لا يقل عن 5000 ريال سعودي و 7500 ريال سعودي على الأقل، على التوالي ، لمن يعملون في القطاع الخاص للتمويل على المستوى الوطني من الضروري:

لا يمكن أن يتجاوز عمر العميل 60 عامًا وقت تقديم طلب التمويل للموظفين مع استكمال آخر دفعة لمصرف الراجحي.

لا يمكن أن يقل الراتب الشهري للعميل عن 2000 ريال سعودي.

يجب ألا يكون الحد الأدنى للأجور سواء كان في القطاع العام أو الخاص

خطوات للحصول على إعفاء من مصرف الراجحي

يمكن تقديم طلب الإعفاء من مصرف الراجحي عن طريق القيام بالإجراءات التالية:

اتصل بالموقع الرسمي لمصرف الراجحي. إرسال صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي طالب الإعفاء من مصرف الراجحي. أرسل نسخة من تأشيرة المقيم إذا كنت تريد من بنك الراجحي أن يوافق على طلبك للإعفاء. إرسال خطاب من صاحب العمل مع اسم مقدم الطلب والمسمى الوظيفي والراتب الشهري.

مزايا الحصول على قرض من الراجحي بدون فوائد

تتوفر العديد من الميزات والمزايا المتطورة لعملاء مصرف الراجحي بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العميل بمجموعة من المزايا عندما يتلقى قرض الراجحي بدون فوائد. يمكننا سرد هذه المزايا على النحو التالي:

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قرض يصل إلى مليون ريال سعودي.

فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا

رسوم تمويل 500 ريال فقط

لا يلزمك تحويل الراتب.

خيارات التمويل والقروض الشخصية الإضافية التي يقدمها مصرف الراجحي

أحد أكبر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية يعرف باسم مصرف الراجحي، ترجع شهرة مصرف الراجحي إلى الخدمات المصرفية العديدة والمميزة التي يقدمها، وأهمها القروض. يقدم البنك العديد من أشكال القروض المختلفة، وقد نقدم أهمها على النحو التالي: