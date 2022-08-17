نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين للمدارس في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين مع اقتراب انتهاء الإجازة الصيفية لجميع المراحل الدراسية بالمملكة، تستعد كافة المدارس لاستقبال عام دراسي جديد من خلال عودة المدرسين والإداريين إلى شغل وظائفهم بالمؤسسات التعليمية بحسب التقويم الدراسي 1445-1444، وعليه فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الموحد المحدد لعودة شاغلي الوظائف التعليمية والكادر الإداري بالوزارة، وهو ما سوف نرصده لكم فى هذا المقال كما نتعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد لدخول الطلاب إلى المدارس فى المراحل الدراسية المختلفة.

حيث يرغب عدد كبير من الموظفين العاملين بالإدارة في معرفة موعد عودتهم لممارسة أعمالهم الدراسية 144، ومعرفة تاريخ العودة بشكل صحيح، وهذا ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وإليكم موعد العودة المحدد لعودة الإداريين 1444 العام الدارسي الجديد.

موعد عودة الإداريين وفقا للتقويم الدراسي الجديد 1444

قد أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي عن جدول عودة شاغلي الوظائف التعليمية من إداريين ومشرفين ومعلمين للعام الدراسي الجديد 1444، فقد حددت أن يكون موعد عودة الإداريين والمشرفين والمشرفات التربويين بدءاً من يوم الإثنين 1444/1/24 هجرياً، والموافق 2022/8/22 ميلادياً، وهو قبل عودة المعلمين والمعلمات بـ 6 أيام، حيث حددت موعد عودة المعلمين والمعلمات فى جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 1444/2/1هجرياً، والموافق 2022/8/28 ميلادياً، وهو بالتزامن مع موعد عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس.

موعد عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس وفقاً للتقويم الدراسي 1445-1444

أيام قليلة وسوف تنتهى الإجازة الصيفية للعام الدراسي السابق ويبدأ الاستعداد للعام الدراسي الجديد وعودة جميع الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، وهو ما قد حددته وزارة التعليم السعودية على أن يكون الأحد يوم 28 أغسطس 2022، والموافق الأول من شهر صفر 1444 هجرياً، والجدير بالذكر أن العام الدراسي يكون مكون من 3 فصول دراسية ويتم إعطاء إجازة مطولة بعد انتهاء كل فصل دراسي.

ووفقاً لجدول التقويم الدراسي 1445-1444 الذي أعلنت عنه الوزارة على موقعها الرسمي يكون موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الأول هو 1444/4/3 هجرياً ، والموافق 2022/11/24 ميلادياً.

وعليه فإن انتهاء العام الدراسي وبداية الإجازة الصيفية يكون الموافق 1444/12/4هجرياً، والموافق 2030/6/22 ميلادياً، وكان هذا أخر الأخبار الخاصة بموعد عودة الإداريين.