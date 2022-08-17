نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «ديربي القنال» المثير.. موعد مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي ، ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، وفي إطار لقاءات اليوم الثاني من الجولة، يحتضن مساء الأربعاء 18 أغسطس 2022، ملعب ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، أحداث ديربي السواحل الجديد، والذي يجمع فريقا الإسماعيلي والمصري البورسعيدي العريقان ، حيث يسعى كلا الناديين إلى الفوز والنقاط الثلاث، من أجل تأمين المشاركة في الموسم المقبل من الدوري العام ، وقد يكون التعادل النتيجة الأمثل للجانبين في صراع البقاء.

نستعرض خلال السطور التالية، كل التفاصيل والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجاري من الدوري المصري 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات المصري البورسعيدي والإسماعيلي .

مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي

بذكريات مواجهة الدور الأول “المثيرة”، يجدد فريقا الإسماعيلي والمصري البورسعيدي الموعد مع لقاء جديد.

حيثما يستضيف ملعب ستاد برج العرب في الإسكندرية لقاء Al-Masry vs IsmailY .

نظرًا للعقوبة المفروضة على النسر الأخضر، بالحرمان من اللعب على ملعب ستاد بورسعيد، منذ أحداث 2012 الدامية.

وذلك بعد مواجهة الجولة الـ14 “الدور الأول” والتي حسمها الدراويش بعد ريمونتادا رائعة بنتيجة (3-2).

يأمل برازيل الكرة المصرية في تكرارها، من أجل حسم البقاء في الموسم المقبل بشكل نهائي.

بينما يعول زعيم القناة على مواجهة الخميس، من أجل الابتعاد عن صراع القاع “الشرس”.

فيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات الجولة الحادية والثلاثين:

نشير إلى أن الأسبوع الـ31 من Egyptian Premier League سيشهد العديد من المواجهات القوية للأندية الكبرى.

إذ تقام مباريات الأسبوع على مدار 4 أيام.

تبدأ اليوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري، بـ مباراة إيسترن كومباني والأهلي .

ثم تستكمل يوم الخميس، بـ الديربي الساحلي بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي .

ويوم الجمعة، تقام مباراة فاركو والزمالك “الحاسمة”، يتبعها مباراة بيراميدز وسموحة .

قبل أن تختتم الجولة يوم السبت 20 أغسطس، وذلك بـ مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي .

نادي المصري البورسعيدي

مع أصحاب الضيافة نادي المصري البورسعيدي نستهل تغطيتنا لـ ديربي القنال.

حيثما يخوض Al-Masry SC محاولة جديدة من أجل البقاء في الدوري العام للموسم المقبل.

في ظل منافسة شرسة كما أسلفنا من فرق قاع الجدول.

إذ يحتل زعيم القناة المرتبة الـ13 في جدول ترتيب البطولة العريقة، برصيد 33 نقطة وصافي (-3) هدف.

وذلك بعدما نجح خلال 30 جولة خاضها في الفوز بـ7 مباريات والتعادل في 12 أخرى.

ولكن تجرع مرارة الخسارة في 11 لقاءً هذا الموسم.

وعن نتائج آخر 5 مباريات للمصري في الدوري ، فقد تمكن أبناء العميد “حسام حسن” من جمع 5 نقاط.

وذلك بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (4-1).

وتعادل إيجابيًا مع إنبي (1-1) وسلبيًا مع طلائع الجيش (0-0).

بينما خسر من إيسترن كومباني (1-2) وأخيرًا من الأهلي.

نادي الإسماعيلي

على الجانب الآخر، يستعد نادي الإسماعيلي المصري ، لاستكمال مشواره الناجح في الأسابيع الأخيرة بالمسابقة.

والذي تعثر قليلًا، ولكن على مستوى كأس مصر، بعد خسارته أمام الزمالك رغم الأداء المميز.

حيثما نجح في اقتناص المركز التاسع في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة وصافي (-6) أهداف.

ويتبقى للدراويش مباراة مؤجلة وحيدة مع الأهلي من الأسبوع الـ18، ستلعب يوم الأحد القادم 21 أغسطس.

خلال الموسم الجاري، تمكن برازيل الكرة المصرية من تحقيق 9 انتصارات و9 تعادلات.

ولكن خسر في 11 مباراة، من أصل 29 جولة لعبها.

أما عن نتائج آخر 5 مباريات للإسماعيلي في الدوري ، فقد نجحت كتيبة الأسطورة حمزة الجمل في حصد 10 نقاط.

وذلك بعدما فاز على الجونة (3-0) ثم على مصر المقاصة بهدف، وأخيرًا على الاتحاد السكندري.

فيما تعادل سلبيًا مع فاركو.

وخسر من أمام بيراميدز برباعية نظيفة.

تاريخ مواجهات المصري البورسعيدي والإسماعيلي

على صعيد مواجهات الإسماعيلي والمصري البورسعيدي في الدوري ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، التقى الناديان في 114 مباراة.

فاز الإسماعيلي في 51 مباراة، بينما حقق المصري البورسعيدي الفوز في 21 لقاء، وحسم التعادل نتيجة 39 مواجهة.

أما عن الأهداف المسجلة في مواجهات الإسماعيلي أمام المصري ، فقد أحرز الدراويش 148 هدفًا، مقابل 94 هدفًا للنسر الأخضر.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات Al-Masry vs IsmailY فكانت فوز برازيل مصر (5-0).

وهو ما تحقق في لقاء الدور الأول من الدوري المصري موسم 1998/1997 والذي حسمه الشياطين الحمر.

مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ الإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي .

بينما كان أكبر انتصار لـ المصري البورسعيدي ضد الإسماعيلي بنتيجة (3-1).

وهو ما تحقق في مواجهة الناديين في ذهاب موسم 2020/2019.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة ديربي القنال المرتقب، مساء الخميس، عند الساعة السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت غرينتش.

ستقوم قنوات أون تايم سبورت بتغطية أحداث الـ Canal Derby.

وعن حكم مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي ، فالمنتظر أن يعلن عنه اتحاد كرة القدم المصري (EFA) خلال ساعات.

وبشأن معلق مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي ، فلم تفصح شبكة القنوات الرياضية المصرية عنه بعد.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، كل الأخبار والتفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في النسخة 63 من الدوري المصري ، إضافة إلى تاريخ مواجهات الإسماعيلي والمصري البورسعيدي .