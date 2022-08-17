عاجل وهام تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022 عبر موقع التنسيق بحد ادنى 60% و58.05%

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عمر شويل - جدة تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022، يتزايد البحث حاليا حول تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022، يأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاء من التسجيل في المرحلة الأولى واعلان نتائجها صباح اليوم، ويبدأ طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات البحث عن الحدود الدنيا الخاصة بتلك المرحلة لكلا الشعبتين العلمية والادبية لبدء التقديم عبر موقع التنسيق الالكتروني كما أن لديهم في معرفة الكليات المتاحة في هذه المرحلة لتحديد بداية الطريق في مستقبلهم خلال الفترة المقبلة، وخلال السطور القادمة سنتعرف على درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022، فتابعونا.

تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022

ساعات قليلة ويبدأ التسجيل في تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022، وذلك على هامش الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى رسمياً ظهر اليوم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اعلنت وزارة التعليم العالي أن بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية سيبدأ غداً الخميس ويستمر حتى الاثنين المقبل على مدار الساعة عبر موقع التنسيق الالكتروني، ووتستوعب هذه المرحلة 269202 طالبا من كافة شعب الثانوية العامة على مستوى المحافظات.

الحد الادنى تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

تبدأ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غداً الخميس، ويمكن للطلبة ممن حصلوا على الحد الادنى لتلك المرحلة التوجه لمعامل الحاسب الآلي التابعة للجامعات لتسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار أيام المرحلة، يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022

الطب البيطرى

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى

الألسن

الآثار

الإعلام.

فنون جميلة

عمارة

الفنون التطبيقية

التربية

الآداب

الحقوق

السياحة والفنادق

الخدمة الاجتماعية.

خطوات التسجيل في المرحلة الثانية للكليات 2022

إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2022

عقدت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور أيمن عاشور، مؤتمراً صحفياً في الحادية عشر والنصف صباح اليوم الأربعاء للكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بحضور كلا من: السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ومجموعة من قيادات وزارة التعليم العالي.

اليوم قام الدكتور ايمن عاشور بالكشف عن تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022 رسميا من خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من السادة المسئولين، موضحا أن بدء التسجيل سيكون من صباح غدا الخميس عبر موقع التنسيق الالكتروني، ويستمر التسجيل لمدة 5 أيام متواصلة، وحاليا يبحث الطلاب عن الحدود الدنيا للتقديم والقبول في كليات تلك المرحلة.