نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول الأمن الدبلوماسي 1444 رجال عبر jobs.sa بوابة أبشر للوظائف العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الجاري، ظهور نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1444 وتفعيل رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في الأمن الدبلوماسي على رتبة عريف ووكيل رقيب، جندي أول، جندي للرجال، للمتقدمين في الوظائف العسكرية عبر موقع أبشر للتوظيف، وحددت المستندات المطلوبة للمترشحين في نتائج القبول للمفاضلة بين المتقدمين وفقا للشروط الواجب توافرها بحسب الوظيفة المتقدم إليها ما بين وكيل رقيب، او عريف أو جندي أول أو جندي، وكيفية الاستعلام عن نتائج قبول قوات الأمن الدبلوماسي رجال 1444 برقم الهوية الوطنية عبر بوابة أبشر.

نتائج القبول الأمن الدبلوماسي 1444

حددت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، المستندات المطلوبة والمؤهلات المحددة لجميع المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية في الأمن الدبلوماسي تتمثل فيما يلي:-

التواجد في التوقيت والمكان المقرر في نموذج نتائج القبول الأمن الدبلوماسي 1444 المبدأي عبر أبشر.

طباعة صورة ضوئية من نموذج القبول لتقديمه أثناء المقابلة.

أصل وصورتين من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمين.

صورة مصدقة أو أصل شهادة المؤهل الدراسي الأعلى مثل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إذا كان المتقدم من خارج المملكة يجب أن يقدم شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التعليم السعودية.

إحضار شهادة اجتياز نتيجة اختبار القدرات العامة عبر مركز القياس الوطني.

4 صور شخصية مقاس 6×4 بخلفية بيضاء مكشوف الرأس.

كتابة اسم المتقدم ورقم الطلب خلف الصور الشخصية.

تقديم جميع الشهادات والدورات التي تلقاها المتقدم عبر أبشر.

وضع كافة المستندات في ملف أثناء التقديم مع قلم جاف أزرق.

الالتزام بالحضور بالزي الرياضي مع ضرورة الاهتمام بالمظهر العام.

ارتداء كمامة طبية.

رابط نتائج القبول الأمن الدبلوماسي 1444 رجال

وعن كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الامن الدبلوماسي 1444 رجال نقدم لكم عبر السطور التالية الخطوات اللازمة لمعرفة النتيجة ضمن خدماتانا المتنوعة للتيسير على جميع المتقدمين في البحث عن الرابط المحدد وتوفيرًا للوقت والمجهود في الوصول إليه.