نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ضد إيسترن كومباني الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة الليلة أمام إيسترن كومباني، وذلك في إطار مواجهات الجولة ال31 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث قام المدير الفني للنادي الأهلي ريكاردو سواريش، بإلقاء محاضرة مع اللاعبين والحديث معهم في كافة الجوانب الفنية والخططية في مباراته الليلة أمام فريق إيسترن كومباني، كما أدي حراس المرمي تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو.

موعد مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني:-

من المقرر أن يلتقي كلاً من النادي الأهلي مع فريق إيسترن كومباني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل النادي الأهلي هذه المباراة هو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 62 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن فريق الزمالك المتصدر حالياً لجدول ترتيب فرق الدوري المصري، غير أن النادي الأهلي لديه مباراة مؤجلة أمام فريق الإسماعيلي، في حين يحتل فريق إيسترن كومباني المركز السادس عشر في الجدول برصيد 28 نقطة.

ويحرص النادي الأهلي جاهداً إلى تحسين مركزه في البطولة من أجل، على الرغم من حسم فريق الزمالك لقب البطولة لهذا العام، حيث لم يتبقي أمام نادي الزمالك سوى نقاط بسيطة لحسم اللقب وبفارق من النقاط عن أقرب منافسيه وهو نادي بيراميدز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني الليلة:-

سوف تقوم قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز المصري بنقل المباراة على الهواء مباشرة، وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق أيمن الكاشف.

تشكيل النادي الأهلي الذي يخوض به مباراة إيسترن كومباني:-

استقر المدير الفني للنادي الأهلي البرتغالي ريكاردو سواريش، على التشكيل الذي سوف يخوض به مباراة الليلة وهذا التشكيل مكون من اللاعبين الآتي اسماؤهم:-

على لطفي في حراسة المرمى، محمد عبد المنعم، محمود متولي، رامي ربيعة في خط الدفاع، محمد أشرف، محمد محمود، محمد فخرى، محمد هاني في خط الوسط، لويس ميكيسوني، زياد طارق في خط الوسط الهجومي، حسام حسن أو أحمد سيد غريب في خط الهجوم.