الدفاع الروسية: ملتزمون بالعمل مع السودان لتعزيز الأمن فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين أجرى محادثات مع وزير الدفاع السودانى ياسين إبراهيم، فى موسكو، تناولت تعزيز الأمن فى إفريقيا.

ووفقًا للبيان، فقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطوير التعاون العسكرى والفنى العسكرى الروسى السودانى.

من جانبه، قال ياسين إبراهيم: "نحن نقدر تقديرا عاليا دور الاتحاد الروسى فى الحفاظ على السلام والأمن فى العالم".