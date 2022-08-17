الرئيس العراقى: لابد من وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلاد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، مجموعة من رؤساء وممثلى النقابات والاتحادات العراقية، بقصر السلام فى بغداد، لبحث تطورات الأوضاع فى البلاد.

وأوضح "صالح" وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، ضرورة الحوار والتلاقى من أجل حل سريع للأزمة السياسية القائمة، مشيرًا إلى ضرورة تركيز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين فى الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسى وحماية السلم.

ولفت إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمى المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبى احتياجاتهم، قائلًا: "إن استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية".

وأشار إلى أن احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسى، مؤكدا أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية فى هذا الجانب خاصة بالأزمة الراهنة، وأهمية تأمين حقوق المواطنين وأمن البلد واستقراره والمضى فى المسار السلمى والهادئ لتجاوز التحديات القائمة.