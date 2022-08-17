الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة فى الأفراد والمعدات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان اليوم الأربعاء، "لقد تكبد العدو خسائر كبيرة فى "سوليدار" بسبب نقص عدد أفراده، حيث غادر أكثر من ثلث أفراد القوات الأوكرانية وحداتهم فى اتجاه غير معروف".

وأضاف البيان: "فى منطقة "مارينكا" بدونيتسك أيضا وبسبب الخسائر الفادحة ونقص الذخيرة غادر أكثر من نصف جنود الكتيبة الثالثة من اللواء الآلى 66 للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل فوضوى مواقعهم القتالية".

وأشار إلى تدمير عدد كبير من المعدات والأسلحة والقضاء على أعدد كبيرة من القوات الأوكرانية فى محطة "كالينيندورف" بمنطقة خيرسون، منوها باستهداف 9 نقاط مراقبة، بما فى ذلك اللواء الجوى 46 بقرية "بيلايا كرينيتسا" فى منطقة خيرسون ولواء المشاة الآلى 56 فى منطقة "ياسنوبرودوفكا" باقليم دونيتسك، ولواء المشاة 28 الميكانيكى للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة نيكولاييف.

وأوضح بيان الدفاع الروسية: "لقد دمرت قواتنا أكثر من 3 آلاف قذيفة مدفعية ولغم وتحييد أكثر من 30 قوميا متطرفا خلال هجوم على مستودع للواء 95 الأوكرانى بالقرب من منطقة "سلافيانسك".