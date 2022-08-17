بعد خسارتها الانتخابية.. ليز تشينى تتحدى ترامب

جدة - نرمين السيد - وقالت تشينى: "لقد قلت منذ السادس من يناير إننى سأفعل كل ما يلزم لضمان ألا ينتخب ترامب من جديد، وأنا أعنى ذلك"، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قد رحب بخسارة عدوته ليز تشينى، ترشيح الحزب الجمهورى لإعادة انتخابها، قائلا إن "ليز تشينى يمكنها الآن أن تقع فى غياهب النسيان السياسى".
وتعد ليز واحدة من أبرز منتقدى ترامب، تبلغ من العمر 56 عاما، ونجحت فى الحفاظ على مقعدها فى الكونجرس، لمدة 3 دورات متتالية.
وانضمت إلى لجنة برلمانية تحقق فى الاتهامات الموجهة لترامب، فيما يخص أحداث اقتحام مقر الكونجرس.
وتعد تشينى واحدة من ضمن 10 نواب جمهوريين فى الكونجرس صوتوا ضد ترامب، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنها تسعى للترشح للانتخابات الرئاسية فى 2024، حتى ولو بشكل مستقل.
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