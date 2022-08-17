نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان … رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 للقبول فى الجامعات والمعاهد المصرية المرحلة الاولي على موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 للقبول فى الجامعات والمعاهد المصرية الان نستعرضه ونوافيكم به حيث منذ قليل أعلنت وزارة التعليم العالي إغلاق أبواب التسجيل على تنسيق المرحلة الأولي الذي وصل حد أدنى قبول الطلاب فيها الى 89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وبحد ادني وصل الى 64% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي، على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية الان بالتفصيل طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج تلك المرحلة التي أصبحت محل اهتمام عدد كبير من الطلاب والطالبات الراغبين فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي قد وصل عددهم إلى 117 ألف طالب وطالبة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022

منذ قليل أعلنت وزارة التعليم العالي رسمياً غلق باب التسجيل على تنسيق المرحلة الأولي الذي فتح ابوابه امام الطلاب بداية من يوم الحادي عشر من أغسطس، لتنتهي على هذا الأساس ابواب تلقي رغبات الطلاب على القبول داخل الكليات والمعاهد المصرية ليوضح الدكتور أيمن عاشور معالي وزير التعليم العالي على أنه سيعقد فى الساعات القليلة المقبلة مؤتمر صحفياً للكشف عن نتائج تنسيق المرحلة بحضور معالي الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي بعد التأكيد من قبل معالي على ان اعداد المتقدمين على تلك المرحلة قد تجاوز عددهم 115 ألف طالب وطالبة لنتابع على هذا الأساس عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات اجراء الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي

نرصد ونتابع أمام حضراتكم الان بالخطوات طريقة استعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الأولي على شكل الكتروني جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة نتيجة تنسيق المرحلة الاولي

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

حدد رقم جلوك

حدد الشعبة ان كنت من طلاب ادبي ام علمي

انقر على ايقونة استعلام حتي تكون أمامك بطاقة الترشيح التي سيصبح بإمكانك طباعتها للدخول داخل الجامعة أو المعهد التي تم ترشيحك اليها مع العلم على ان باب تقديم طلب تقليل الاغتراب سيتم افتتاحه مع اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

هذا وقد تم اصدار منذ قليل نتيجة تنسيق المرحلة الاولي وذلك بنسبة الحد الادني السابق وان تم الاعلان عنها وهي نسبة 89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وبنسبة تجاوزت 83% بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة وبنسبة 64% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي، على ان يصبح بامكان جميع هولاء الطلاب الان الدخول على موقع التنسيق والبدء فى مباشرة اعمال الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

حد أدنى تنسيق المرحلة الاولي

نستعرض الان حد ادني تنسيق المرحلة الاولي فى كل كليات القمة بعدما تم الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي لتاتي حد ادني تنسيق كليات الصف الاول من تلك المرحلة على النحو التالي:-