رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية برقم الهوية 1444

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عمر شويل - جدة رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب برقم الهوية الوطنية 1444 والتي تم إطلاقها من قبل وزارة المالية السعودية. وتتيح للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي من استرجاع جميع البيانات التي تم صدورها عن الراتب بالتفصيل.

كذلك تقدم المنصة الإلكترونية العديد من الخدمات الهامة التي يمكن أداؤها من خلال منصة اعتماد بواسطة استعلام الرواتب وخدمة التحقق من الضمان المصرفي. بالإضافة إلى ذلك تتيح للمواطنين الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد. إليكم رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب برقم الهوية.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب 1444

من الجدير بالذكر أن منصة اعتماد تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية لأكثر من جهة حكومية والأفراد والقطاع الخاص. حيث يعمل ذلك على اتحاد الشراكة بين القطاعين والذي يحقق رؤية المملكة 2030 نحو نمو المشاريع والازدهار التنموي. علاوة على ذلك تتجه حكومة المملكة إلى التحول الرقمي للخدمات وتسهيل تقديم الخدمة للمواطن السعودي والمقيم.

رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

وفرت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية رابط يتم تسجيل دخول الموظفين له للاستعلام عن الرواتب وجميع المستحقات المالية. بالإضافة إلى خدمة استرجاع بيانات الراتب للموظف الحكومي. ويتم ذلك من خلال اتباع التالي:

قم بالولوج إلى رابط منصة اعتماد الرسمي etimad.sa

تسجيل الدخول باسمك وكلمة المرور.

بالضغط على القائمة ثم اختيار تبويب الأفراد.

أدخل رقم الهوية ورمز التحقق.

ثم اضغط على حقوق الموظف، ثم اختر تبويب الاستعلام عن الرواتبَ.

قم بتزويد المنصة بالبيانات الخاصة بالمستخدم.

اختر الشهر الذي تريد الاستعلام عن راتبه.

من خلال النقر فوق طلب سيتم عرض جميع الراتب.

تسجيل جديد في منصة اعتماد 1444

يتثنى لجميع الموظفين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والأفراد من إنشاء حساب جديد على المنصة. حتى يتمكن من الاستعلام عن الرواتب والانتفاع بالخدمات المختلفة ويتم ذلك من خلال التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط منصة اعتماد.

اضغط على تبويب “مستخدم جديد”.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها.

سيتم إرسال رسالة إلى موقع الويب لتأكيد الاتصال.

يتوجب عليم تحميل المستندات المطلوبة.

طباعة نموذج التفويض وتقديمه إلى الغرفة التجارية حتى يتم المصادقة عليه.

قم بتنزيل نسخة من الترخيص عبر الموقع الإلكتروني لتفعيل الحساب.

تسجيل دخول منصة اعتماد النفاذ الوطني

تسمح وزارة المالية لجميع المستفيدين من منصة اعتماد من تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد على النحو التالي:

يجب الولوج إلى رابط الموقع الرسمي اعتماد.

قم بالضغط على تبويب الدخول عبر النفاذ الوطني.

أدخل تفاصيل تسجيل الدخول.

قم بتأكيد التسجيل عن طريق التحقق بعناية من البيانات.

من خلال رسالة نصية ، سيتم إبلاغ المستخدم بأنه متصل بالمنصة.

كيف اعرف أن لي مستحقات في منصة اعتماد؟

للإجابة عن ذلك السؤال الذي يتم تردده الكثيرين من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي. فقد وضحت وزارة المالية إنه يجب على الموظف من تسجيل الدخول إلى رابط منصة اعتماد. ومن ثم تسجيل دخول رقم الهوية ثم النقر على تبويب حقوق الموظفين ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية.