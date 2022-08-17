نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقم الامتحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي والتي سيجري العمل على الاعلان عنها فى الايام القليلة المقبلة بموجب تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية التي طمأن من خلالها الطلاب ومعهم السادة اولياء الامور على ان الكشف عن نتائج السادس الاعدادي فى جولتها الأولى سيكون فى خلال ايام قليلة من الآن وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي بشكل تدريجي بعد انتهاء من محافظات العراق من مهام التصحيح ورصد الدرجات
موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول
نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول تزايد من أجلها عمليات البحث على جوجل، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على اعتماد ظهور تلك النتائج فى الايام المقبلة وذلك بعد الانتهاء كل الإدارات التعليمية العراقية من جميع العمليات الجرد والتصحيح الخاصة بتلك الاختبارات التي أكدت معظم إدارات التربية العراقية على انها اوشكت على الانتهاء، لنتابع على غرار هذا الامر عبر الفقرة التالية رابط مباشر وشغال لموقع الوزارة الرسمي المتخصص على رفع نتائج جميع المراحل التعليمية على شكل الكتروني وذلك فى ظل ارتفاع عمليات البحث على جوجل حول الوصول إلى تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول
تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على تخصيص موقع الوزارة الرسمي وذلك لمساعدة كل الطلاب والسادة أولياء الأمور على الحصول على تلك النتائج على الشكل التالي:-
- يبدأ الطالب فى بداية الامر على الدخول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- فتح ايقونة خدمات إلكترونية
- البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها
- انقر فى النهاية على ايقونة عرض الدرجات حتي تكون امامكم النتائج على الفور
- هذا وقد أكدت مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة تستعد في الوقت الحالي على الانتهاء من كافة العمليات الخاصة التصحيح ورصد الدرجات حتى تكون النتائج معلنة خلال شهر أغسطس الجاري بشكل تدريجي دون تحديد اي موعد رسمي للإعلان تلك النتائج سواء التأكيد على ان النتائج تستغرق 25 يوم للإعلان
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