نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022 بشري سارة للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتطرق فيما يلي عبر موقع ثقفني نيوز الاخباري عن أهم الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة ٢٠٢٢، ‏وذلك بعد ان أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة المرحلة الأولى لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 من خلال المؤتمر الصحفي الذي ينتظرون آلاف من الطلاب حول محافظات مصر المختلفة ،لتسجيل رغبتهم في تنسيق الكليات هذا العام، ووفقًا لما تم الاعلان عنه نوضح لحضراتكم مزيدًا من المعلومات حول الاماكن المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الكليات، الي جانب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلبة وطالبات الثانوية العامة المصرية لهذا العام.

الاماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية 2022

‏ويجلس طلاب الثانوية العامة الآن أمام هواتفهم لمعرفة تنسيق الكليات 2022 بعد إطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية، ووفقا الي المؤشرات الاولية المعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، فإن هناك اماكن شاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022، بالشعب العلمية والادبية المختلفة، حيث بلغ عدد الطلاب بتنسيق المرحلة الثانية حوالي 269.202 طالبًا، منهم 223.294 طالب من الشعبة العلمية ، و45.908 طالب من الشعبة الادبية، وجاءت الأماكن الشاغرة علي النحو التالي كالآتي.

الشعبة العلمية: ‏ كلية الطب البيطري كلية التمريض كلية العلوم كلية الزراعة كلية الحاسبات والمعلومات كلية الذكاء الاجتماعي كلية الجامعة التكنولوجية كلية الأثار وكلية الالسن والزراعة وكلية ‏الاقتصاد والعلوم السياسية والاثار والإعلام وباقي الكليات النظرية.

كلية الطب البيطري كلية التمريض كلية العلوم كلية الزراعة كلية الحاسبات والمعلومات كلية الذكاء الاجتماعي كلية الجامعة التكنولوجية كلية الأثار وكلية الالسن والزراعة وكلية ‏الاقتصاد والعلوم السياسية والاثار والإعلام وباقي الكليات النظرية. الشعبة الادبية: ‏كلية الآداب كلية التربية كلية الحقوق كلية السياحة والفنادق و كلية الخدمة الاجتماعية.

نتيجة المرحلة الاولى 2022 ادبي وعلمي

وفي نفس السياق على الدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية لعام 2022 ،بالمؤتمر الصحفي وذلك لجميع الطلاب في جميع المحافظات المصرية المختلفة الذين سجلوا وعبروا عن رغباتهم في دخول كلية معينة، وأعلنت الوزارة عن بشري سارة الي الطلاب وهي انضمام ٤ كليات حديثة الي تنسيق الجامعات ٢٠٢٢، وهي كلية الطب البيطري جامعة عين شمس، وكلية الصيدلة جامعة الوادي الجديد، وكلية الهندسة بجامعة دمنهور، كلية الطب جامعة العريش، وفي ذات السياق بلغت الحدود الدنيا للقبول في الكليات على الشعب العلمية والأدبية على النحو التالي.