نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK وزارة التربية والتعليم الأردن استطلاع نتائج التوجيهي 2022 عبر رابط tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتوقع أن يتم تفعيل رابط وزارة التربية والتعليم الأردن الخاص بنتائج التوجيهي 2022 من أجل استظهار نتائج الشهادة التوجيهية في كافة المديريات التعليمية بالمملكة، وكان طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن قد أدوا امتحانات شهادة التوجيهي في يوليو تموز الماضي في كافة الأراضي الأردنية، وأفاد السيد محمد كنانة مسئول امتحانات التوجيهي بالوزارة أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق قد تم الانتهاء منها، وتم إعداد نسخة كاملة من نتائج التوجيهي 2022 بالمملكة لتسليمها إلى السيد وزير التربية والتعليم وجيه عويس للاطلاع عليها واعتمادها من أجل نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما سيتم نشر نتائج التوجيهي عبر موقع tawjihi.jo التابع لوزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم الأردن

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج هذا العام مبشرة، وكذلك سوف يتم الإعلان عن أعداد الناجحين ونسب النجاح وأسماء الطلبة الأوائل في التوجيهي الأردني عبر مؤتمر صحفي ينظمه الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم في مقر الوزارة في عمان، حيث سيتناول سيادته مؤشرات النجاح في نتيجة التوجيهي 2022 في كافة المديريات، وكذلك مؤشرات النجاح في كافة فروع الشهادة التوجيهية في المملكة.

نتائج التوجيهي الأردن 2022

وكان قد تقدم لامتحانات الشهادة التوجيهية بالمملكة الأردنية الهاشمية عدد أكبر بقليل من من 207 ألف طالب وطالبة في كافة أقسام وفروع الدراسة التوجيهية، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي حوالي مائة وخمسة ألف وتسعمائة وستة وثمانين طالب وطالبة، أما طلاب القسم العلمي فقد وصلوا إلى اثنان وسبعو وخمسمائة وسبعة وأربعين طالب وطالبة.

في حين كان طلاب القسم الشرعي ثلاثمائة وسبعة طالب وطالبة، وطلاب القسم الصناعي تسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعين طالب وطالبة، وطلاب القسم الزراعي خمسة آلاف وسبعة طالب وطالبة،وطلاب الفرع الفندقي ألفين وثمانمائة وسبعة وثلاثين طالب وطالبة.

وطلاب القسم الاقتصاد المنزلي تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسين طالب وطالبة، والتعليم الصحي بلغ مائة وعشرة طالب وطالبة. وأخيرا طلاب القسم المعلوماتية ألف وأربعمائة واثنين وستين طالب وطالبة.

استعلام نتائج التوجيهي 2022

وبحسب مصادر مطلعة ونقلا عن وكالات الأنباء فإن السيد نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم قد عقد اجتماع صباح اليوم بمركز الملكة رانبا العبدالله لتكنولوجيا التعليم مع السيد محمد كنانة مدير إدارة الامتحانات والمهندسة ربى العمري مدير إدارة المركز للوقوف على الاستعدادات النهائية لرفع نتيجة التوجيهي عبر الموقع الرسمي، حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج عن طريق الخطوات التالية: