النهر الصناعى والضغط.. التغيرات المناخية تهدد ليبيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقالت بعثة الاتحاد الأوروبى، إن ليبيا تعد من أكثر دول العالم تضررا من آثار التغير المناخى، خصوصا بعد تراجع مساحة الغابات التى كانت تمتص الملوثات المسببة لتغيرات المناخ، فضلا عن انخفاض منسوب الأمطار بنسبة تزيد على 75%.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فأن الهجمات المتكررة على النهر الصناعى والذى يعد المصدر الأول لمياه الشرب في ليبيا، باتت تهدد الأمن المائى، وأصبح ملايين المواطنين معرضين لخطر فقدان المياه الصالحة للشرب.
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