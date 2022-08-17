العالم اليوم - مصرع 17 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة شمالي المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 04:18 مساءً - لقي نحو 17 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، صباح اليوم الأربعاء، في حادثة انقلاب حافلة شمالي المغرب.

ووقع حادث السير المميت على الطريق الرابط بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، وسط شمالي المغرب، إثر انقلاب حافلة للنقل العمومي على مستوى تراب الجماعة القروية بولنوار.

وأوضحت مصادر من عين المكان، أن الحصيلة الأولية للحادثة تشير إلى وفاة 17 مسافرا ضمن ركاب الحافلة، وهي مرشحة للارتفاع، فيما أصيب عشرات الأشخاص من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، يتجاوز عددهم الثلاثين.

وأضافت مصادر "دوت الخليج" أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية والإقليمية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني في خريبكة، على بعد نحو 125 كيلومترًا شرق الدار البيضاء.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث.

وتودي حوادث السير في المغرب بأرواح حوالي 3500 شخص وتخلف قرابة 12 ألف جريح سنويا بمعدل 10 قتلى في اليوم، وفق ما نقلت فرانس برس عن تقديرات رسمية.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد قتل 20 شخصا خلال الأسبوع الماضي، بحسب الحصيلة الأسبوعية للمديرة العامة للأمن الوطني، في حوادث سير متفرقة داخل المدن.

وكانت السلطات المغربية وضعت استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق، لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات في الجنوب، عام 2012، الذي أسفر عن سقوط 42 قتيلا.