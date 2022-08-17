العالم اليوم - قائد جديد للأسطول الروسي في البحر الأسود بعد هجمات القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 04:18 مساءً - ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن الجيش الروسي أعلن تولي قائد جديد لأسطول البحر الأسود، ومقره شبه جزيرة القرم، التي تعرضت لهجمات متكررة في الأيام الأخيرة.

والقائد الجديد للأسطول الروسي في البحر الأسود هو نائب الأدميرال (الفريق) فيكتور سوكولوف.

وقالت وكالة "رويترز" في نبأ مقتضب إن تعيين سوكولوف جاء في أعقاب تفجيرات استهدفت قواعد عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي والثلاثاء.

ولم تدل المؤسسة العسكرية الروسية حتى الآن بتعليق رسمي حول النبأ.

ولا يعرف على وجه التحديد سبب تنحي أو إقالة الأدميرال إيغور أوسيبوف، القائد السابق للأسطول الروسي في البحر الأسود.

ولم تعقد مراسم تسلم وتسليم في مقر الأسطول الروسي الذي يتخذ من شبه جزيرة القرم مقرا له، نظرا للأوضاع الأمنية التي تحيط بالمنطقة عقب الهجمات الأخيرة، بحسب وسائل إعلام روسية.

وشهدت القرم سلسلة من التفجيرات وصفتها موسكو بأنها "عمليات تخريبية".

في المقابل، لم تتبن أوكرانيا رسميا أي عملية في الجزيرة التي ضمتها روسيا قبل 8 سنوات، لكن تسريبات صحفية أفادت بعكس ذلك.

والثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مستودع ذخيرة شمال القرم تضرر بفعل "عملية تخريب"، وعمدت السلطات الروسية على إجلاء 3 آلاف شخص عن دائرة الانفجار.

والأسبوع الماضي، وقعت سلسلة انفجارات في منطقة مطار ساكي العسكري، أرجعتها وزارة الدفاع الروسية إلى انفجار ذخائر جوية تسببت بهزات عنيفة عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم.