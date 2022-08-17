نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالع حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 ودرجات القبول في الكليات المتاحة لعلمي وادبي عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022، يزيد البحث حول معرفة حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 للكليات قبل بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات، وذلك بعدما انتهى طلاب المرحلة الأولى من التسجيل ومعرفة نتيجة التنسيق أيضاً، حيث يبدأ طلاب المرحلة الثانية، الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى بسبب نتائجهم التي جاءت أقل من الحد الأدنى للمرحلة الاولى، في التسجيل بالمرحلة الثانية للكليات 2022، وذلك غداً الخميس بعد معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ونوافيكم بكافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022

وخلال مؤتمر عقد صباح اليوم، كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022، حيث من المقرر أن تستقبل المرحلة الثانية 269202، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة، بواقع 60% فأكثر للشعبة العلمية والرياضية، و58.05% للشعبة الأدبية

الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

واليكم قائمة بالكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022:

إعلام جنوب الوادي “رياضة”

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق عين شمس

إعلام القاهرة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حقوق الفيوم

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

علوم السويس

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

علوم الارض بني سويف

زراعة الإسكندرية رياضة

ألسن بني سويف

آثار سوهاج

تربية دمنهور

زراعة الإسكندرية

تربية رياضية بنين دمياط

دار العلوم أسوان

تربية المنصورة

تجارة دمياط

تجارة كفر الشيخ

فنون جميلة (فنون) المنيا

معهد فني صحى بنها

تربية المنوفية بشبين الكوم

سياسة واقتصاد بني سويف

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض الإسكندرية

تمريض جنوب الوادي

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية

علوم الوادي الجديد

سياحة وفنادق المنصورة

تجارة بني سويف

طب بيطري الوادي الجديد

فنى صحي جنوب الوادي

معهد فني صحى بنى سويف

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

علوم بنات عين شمس

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

حقوق سوهاج

تربية الإسكندرية

علوم جنوب الوادي رياضة

علوم أسيوط

تجارة جنوب الوادي

فنون تطبيقية بني سويف

علوم أسوان

طب بيطري المنوفية

ألسن سوهاج

علوم عين شمس

طب بيطري أسيوط

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم جنوب الوادي

طب بيطري القاهرة

علوم القاهرة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

علوم سوهاج

تجارة سوهاج

طب بيطري دمنهور

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

طب بيطري الإسكندرية

علوم دمنهور

علوم الإسكندرية

علوم بور سعيد

ألسن كفر الشيخ

طب بيطري سوهاج

علوم طنطا

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

سياسة واقتصاد السويس

طب بيطري المنيا

علوم دمياط

حقوق المنيا

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم

علوم المنصورة

زراعة المنصورة

علوم العريش

آداب المنصورة

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

علوم كفر الشيخ

علوم الزقازيق

طب بيطري العريش

معهد فني صحى اسيوط

معهد فني صحى المنصوره

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى اسوان

معهد فني صحى طنطا

معهد فني صحى بور سعيد

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى سوهاج

معهد فني صحى امبابة

طب بيطري مدينة السادات

علوم المنوفية بشبين الكوم

طب بيطري مطروح

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

طب بيطري عين شمس

ألسن المنيا

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

علوم المنيا

طب بيطري جنوب الوادي

زراعة سوهاج

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

ألسن عين شمس

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم

علوم بني سويف

طب بيطري بني سويف

علوم بنها

طب بيطري بنها

علوم الفيوم

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

تمريض دمياط

حاسبات و معلومات العريش علوم

طب بيطري أسوان

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض بور سعيد

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

تمريض الزقازيق

تمريض القاهرة

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

علوم دمنهور رياضة

فنون جميلة (فنون) أسيوط

علوم الزقازيق رياضة

حقوق القاهرة

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

حقوق طنطا

آداب العريش

حقوق الإسكندرية

علوم طنطا رياضة

حقوق أسيوط

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

معهد فني صحى رياضه اسيوط

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

تجارة المنصورة

تربية رياضية بنين بور سعيد

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

تجارة القاهرة

تجارة الإسكندرية

حقوق بني سويف

علوم المنصورة رياضة

آداب الإسكندرية

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

معهد فني صحى رياضه سوهاج

معهد فني صحى رياضه طنطا

حقوق المنصورة

تجارة الزقازيق

علوم الارض بني سويف رياضة

تجارة و إدارة أعمال حلوان

فنون جميلة (فنون) المنصورة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

علوم بور سعيد رياضة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

علوم عين شمس رياضة

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات و معلومات العريش رياضة

ألسن عين شمس رياضة

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر

علوم أسوان رياضة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

فنون جميلة (فنون) حلوان

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

إعلام القاهرة رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

سياسة واقتصاد السويس رياضة

ألسن كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة

فنون جميلة (عمارة) المنصورة

فنون تطبيقية دمياط

فنون تطبيقية حلوان

معهد فني صحى رياضه المنصورة

معهد فني صحى رياضه الزقازيق

معهد فني صحى رياضه بنها

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

تجارة عين شمس

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

علوم الإسكندرية رياضة

فنون جميلة (عمارة) حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

فنون تطبيقية بنها

علوم القاهرة رياضة

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

علوم البترول والتعدين مطروح

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

تربية نوعية فنية مطروح

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

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تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

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فنى تمريض الزقازيق بفاقوس

زراعة الوادي الجديد

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

رابط التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2022

التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022 ومعرفة النتيجة وكافة المعلومات الخاصة بتنسيق الجامعات في هذه المرحلة ستكون متاحة عبر الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/، بشكل الكتروني بداية من غدا الخميس ولمدة 5 أيام على غرار المرحلة الاولى.

كيفية التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022

قم بزيارة موقع التنسيق الالكتروني.

دون رقم جلوسك ثم الرقم السري.

اكتب الرغبات الخاصة بالكليات التي تريد الالتحاق بها مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي، ظهر اليوم، تفاصيل نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، وذلك في مؤتمر صحفي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور كل من: السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة وكوكبة من قيادات وزارة التعليم العالي.