tawjihi.jo||استخراج رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 نتيجة الثانوية العامة 18-8-2022

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عمر شويل - جدة tawjihi.jo||استخراج رابط نتائج التوجيهي الاردن ينتظر طلاب وطالبات دولة الأردن ظهور نتائج التوجيهي لعام 2022م ومع اقتراب موعد النتيجة يزداد قلق والتوتر الشديد للطلاب وأولياء الأمور من قرب النتيجة التوجيهي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن اقتراب موعد نتيجة الثانوية العامة، بينما أكدت أيضاً أن عملية التصحيح الامتحانات قد بدأت بفرعيها الأدبي والعلمي، وأكدت على أن تسير عملية التصحيح بشكل منتظم وصحيح وربما أيضاً وضع لجنة خاصة تقوم بتصحيح أوراق الامتحانات والتدقيق من أجل مصلحة الطالب وإعطاء كل طالب حق في الدرجات وعدم حدوث أي ظلم لذلك لم تنتهي عملية التصحيح حتي الآن.

tawjihi.jo||استخراج رابط نتائج التوجيهي الاردن

تعتبر شهادة التوجيهي من أهم المراحل التي يمر بها في حيات الطالب لأنها تقوم على تحديد مسيرة العلمي لذلك كانت أولياء الأمور توفر كل الإمكانيات المطلوبة والراحة للطلاب لتحقيق أعلي درجات، ومن ناحية أخرى قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها مازالت عملية التصحيح مستمرة وربما أيضاً زالت في مرحلة التدقيق النهائي وسوف يتم الإنتهاء منها عن قريب وقامت الوزارة بتحديد موعد نزول النتيجة لعام 2022م بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، بينما أيضاً من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة التوجيهي قبل عشرين أغسطس لعام 2022م ، بينما ينتظر الكثير من الطلاب عن موعد نزول النتيجة علي مواقع التواصل الإلكتروني والقيام بالبحث عنها، ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية موعد ظهور النتيجة يوم الأحد 14/ أغسطس لعام 2022م الموافق يوم الخميس القادم سوف يتم اعتماد النتيجة بعد إعلان أسماء الأوائل على الثانوية العامة.

يمكن الحصول على رابط نتائج التوجيهي بالرقم الجلوس

tawjihi.jo||استخراج رابط نتائج التوجيهي الاردن يقوم الطالب بالبحث عن مواقع وزارة التربية والتعليم الأردنية بالبحث عن النتيجة بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة النتائج التوجيهي من خلال الصفحة الرئيسية فعليك تحديد الشبعة التي تنتمي إليها إذا كانت أدبي أو علمي أو أيضاً زراعي أو منزلي، كل ما هو عليك إدخال اسم الطالب بالكامل وبعد ذلك قم بإدخال رقم الجلوس ويكون صحيحاً ثم قم بالضغط على زر عرض النتيجة وفي خلال دقائق سوف تظهر لك النتيجة، ونتمنى لكل طلاب وطالبات الشعب الأردني بالنجاح والتوفيق الدائم.