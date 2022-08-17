نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى.. قواعد للحد من الاغتراب في التنسيق الجامعي لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الجامعي لعام 2022 لمعرفة نتيجة التنسيق حيث بدأ العديد منهم في البحث عن قواعد للحد من الاغتراب في التنسيق الجامعي لعام 2022، قال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية أنه سيفتح خدمة تقليل الإغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان النتائج لذلك إذا تم ترشيحك لمنطقة جغرافية بعيدة في السكن فلا داعى للقلق، حيث يتم فتح باب تقليل الإغتراب هو عادة مفتوح لمدة 48 ساعة ويتم تزويد الطلاب بـ 3 خيارات لكتابة أقرب كلية له.

تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى

صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بعد ترشيح الطالب من قبل مكتب التنسيق، كان الغرض الأساسي من التحويل هو الحد من تقليل الإغتراب للطالب، وليس بغرض تغيير رأي الطالب في مكان آخر لإعادة ترشيحه وهنا تكون عملية التحويل نوعين:

تحويل غير مناظر في تنسيق الجامعات 2022

يمكن للطلاب المرشحين في عملية التنسيق للكليات خارج أو ضمن منطقتهم الجغرافية التقدم للتحويل إلى الكليات الأخرى المقابلة في منطقتهم الجغرافية وفقًا للشروط التالية:

• استيفاء الشروط الأخرى لقواعد القبول بالجامعة مثل اجتياز اختبار القدرات.

• يحصل الطالب على الحد الأدنى من درجة القبول للكلية التي سينتقل إليها.

تحويل مناظر:

• في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج هذا النطاق بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.

• إذا كانت هناك عدة كليات متطابقة داخل منطقة جغرافية ما فيمكن للطلاب المرشحين لكليات خارج هذا النطاق الانتقال إلى أدنى كلية مطابقة داخل منطقتهم الجغرافية.

شروط تقليل الاغتراب

• البرامج الجديدة المحولة إلى الجامعات المصرية تتم مباشرة من خلال الجامعة ضمن الحد الأدنى من قيود الأقسام.

• يقوم قسم التحويل بإجراء التحويلات الإدارية مباشرة من خلال الجامعة بشرط موافقة الكلية المراد التحويل إليها.

• يتم التعامل مع التحويلات بسبب المرض مباشرة عن طريق الجامعة وفقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم الجامعة.

• وفقًا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعة يتم التحويل من خلال الجامعة فور انتهاء الفرق الأولى.