نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الكليات والمعاهد المرحلة الثانية للشعبة العلمية والأدبية 2022.. تسجيل رغبات المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد انتهت تنسيق المرحلة الأولي للشعب العلمية والأدبية في يوم ١٥من شهر أغسطس الجاري لعام ٢٠٢٢ ولذلك يتساءل العديد من الطلاب الذين يرغبون للتقديم بالمرحلة الثانية عن موعد التقديم للشعبة العليمة والأدبية، والتي من المرجح أن تبدأ قريبا بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولي، كما أنه يزداد البحث عن الكليات والمعاهد التي من المتوقع أن تكون في تنسيق المرحلة الثانية لعام ٢٠٢٢، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال الكليات المتوقعة للتنسيق بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية والشعبة الأدبية ورابط التنسيق .

توقعات كليات المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية يبحث معظم الطلاب والطالبات سوء للشعبة العلمية بفرعية علمي علوم وعلمي رياضة، وكذلك الشعبة الأدبية عن الكليات التي من المتوقع أن تكون في تنسيق المرحلة الثانية، ولذلك نتابع معكم أهم الكليات لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية والأدبية.

• كليات الهندسة في تخصصات محددة لشعبة علمي رياضة.

• كلية حاسبات ومعلومات في بعض المحافظات لشعبة علمي رياضة من الكليات المتوقع أن تكون في تنسيق المرحلة الثانية.

• كلية تربية قسم أحياء وكيمياء لشعبة علمي علوم من الكليات المتوقع أن تكون في تنسيق المرحلة الثانية.

• كليات آداب في محافظات مصر المختلفة للشعبة العلمية والأدبية.

• كلية تربية بقسم تاريخ وعلم نفس وعربي للشعبة الأدبية.

• كلية الطب البيطري للشعبة العلمية من الكليات المتوقع أن تكوم في تنسيق المرحلة الثانية.

• ولكن يجب التوضيح أن كل هذه الجامعات سوف تكون متاحة ولكن بنسب قبول أقل عن المرحلة الثانية.

رابط التنسيق للمرحلة الثانية ٢٠٢٢

ونتابع معكم أهم الخطوات لكي يقوم طلاب المرحلة الثانية بالتسجيل عبر المرقع الرسمي للتنسيق لعام ٢٠٢٢ وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.